Stefano De Martino e la rivelazione su Amadeus: il retroscena

Il successo di “Stasera Tutto è Possibile” su Rai 2 rivela un retroscena molto curioso per i fan di Stefano De Martino che prende così la parola…

Il ritorno di Stefano De Martino, sulla tv che conta ha avuto un seguito davvero enorme per l’ex ballerino di “Amici” di Maria De Filippi. Il talento campano ha più volte occupato la “casella” della critica, in particolar modo sulla vicenda d’amore con Belen Rodriguez. Con la quale non è finita come di certo si aspettava da due innamorati come loro.

Le ultime indiscrezioni provenienti dagli addetti alle pagine di copertina dei rotocalchi gossip più in voga in Italia prevedono un De Martino, in versione di “maestro”. E “direttore d’orchestra” della Rai e una splendida “fuga” d’amore con Mariacarla Boscono.

I due sono stati “pizzicati” già in diverse occasioni, insieme e l’ultima circostanza ha messo definitivamente i puntini sulle “i”. Per coloro che palesavano ancora qualche dubbio, su una semplice e possibile amicizia

Stefano De Martino e la nuova identità in Rai

Per il ballerino di Torre Annunziata, Stefano De Martino è arrivato finalmente il momento di rilanciare definitivamente le sue ambizioni. Il suo curriculum recita di un ballerino e playboy, che è riuscito ad accaparrarsi la bellissima e affascinante Belen Rodriguez, mettendo alla luce persino un figlio.

Grazie alla notorietà conquistata col tempo, cercando di mantenere riservatezza nei movimenti e nelle intenzioni di ciò che faceva, ora Stefano ha un nuovo e ambitissimo ruolo in tv, anche se lui non si vuole far chiamare come lui…

Oggi siamo soliti ammirare l’ex talento di “Amici”, come “comandante” di “Stasera Tutto è Possibile”, il noto programma di intrattenimento, condotto in passato da Amadeus. Ospite a Tv Talk, l’ormai ex marito di Belen e ora volto nuovo di “Viale Mazzini” ha tirato in ballo, il presentatore ravennate de “I Soliti Ignoti”, affermando di essere ampiamente soddisfatto di aver raccolto l’eredità di un big della tv, anche se sulla sua carta d’identità non vi è riportato nulla che testimonia la nuova posizione lavorativa.

Ai titoli di coda dell’intervista, con quel fare sicuro di sè, Stefano ha rivelato che “la mia posizione in tal senso è ancora in fase di lavorazione…”, manifestando un’onestà davvero da applausi