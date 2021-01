Carlo Conti e la tensione con i concorrenti: “Non mi permetto”

Affari tuoi – Viva gli Sposi. Carlo Conti chiacchiera con la coppia in gara: momenti di commozione e grande sorpresa finale

Il sabato sera di RaiUno si colora con la simpatia del conduttore Carlo Conti al timone di una versione particolare del longevo e fortunato programma Affari tuoi, conosciuto popolarmente come il gioco dei pacchi. La novità consiste nell’avvicendarsi come come concorrenti delle coppie di fidanzati, prossimi al matrimonio. La versione Viva gli Sposi darà loro, infatti, la possibilità di guadagnare un bel gruzzolo per un montepremi massimo di 300mila euro ma non solo: potranno “costruire” una lista nozze inedita e ricchissima con tanti regali originali.

I “pacchisti” che sveleranno i premi di volta in volta non sono rappresentanti sconosciuti delle 20 regioni d’Italia, stavolta sono personaggi famosi a cui sono affidati due misteriose scatole a testa.

LEGGI ANCHE -> C’è posta per te, si rincontrano dopo 71 anni ma succede l’inaspettato…

Affari tuoi – Viva gli Sposi. Carlo Conti: l’incredibile sorpresa dei concorrenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AP Magazine (@apmagazineit)

LEGGI ANCHE –> Maria De Filippi spiazza tutti: “Hai fatto una figura di m**** dall’inizio alla fine”

Nella puntata di sabato 16 Gennaio, i concorrenti in gara sono stati due futuri sposi, Simone e Noemi. I due, affidandosi solamente al loro istinto, sono riusciti a concludere la loro avventura televisiva in maniera molto soddisfacente.

Sono arrivati alle fasi finali con gran coraggio dopo aver deciso più volte di non cambiare il pacco che la sorte aveva disposto per loro. La tentazione di accettare la proposta di 50mila euro, però, è stata troppo grande. Si sono portati a casa questa considerevole cifra facendo una mossa astuta: il loro pacco iniziale conteneva solo 5mila euro. Certo, non una vincita da buttar via ma niente in confronto a quella che hanno portato realmente a casa. Tra i pacchi ancora da aprire c’era, però, il montepremi più alto da 300mila euro.

Tanta incertezza sul da farsi; è intervenuto quindi il presentatore Carlo Conti che ha chiesto: “Non mi permetterei mai di farvi i conti in tasca, ma avete un affitto e un mutuo da pagare?” La risposta è stata affermativa. I tempi che corrono sono difficili per tutti, specialmente per una coppia che sta iniziando adesso il proprio percorso insieme con tante spese da affrontare.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Tra i vip ospiti del programma c’era Alba Parietti che, come un’amorevole zia, ha suggerito loro di invitare poche persone al matrimonio e risparmiare un bel gruzzolo. L’attrice Maria Amelia Monti ha raccontato un fatto curioso del suo passato, rivelando di essersi sposata di nascosto, senza alcun invitato. L’appuntamento per l’ultima puntata di Affari tuoi – Viva gli sposi è per sabato prossimo.