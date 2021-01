Alessandro Cattelan gela in diretta Antonella Clerici: “La tua telefonata mi ha creato problemi”

Durante la trasmissione “E’ sempre mezzogiorno” ospite Alessandro Cattelan che ha parlato di un consiglio errato dato ad Antonella

Il conduttore e speaker Alessandro Cattelan è stato l’ospite nella puntata di venerdì scorso “È sempre mezzogiorno”, il programma presentato da Antonella Clerici su Rai Uno. L’Antonella nazionale ha ripreso il posto d’onore in una trasmissione che la vede padroneggiare ai fornelli come sempre l’abbiamo vista negli anni.

Il suo un ritorno molto atteso dai fan dopo lo stop alla conduzione che l’ha vista lontana dalla tv per dedicarsi alla famiglia e ai suoi affetti.

L’addio a “La prova del cuoco” e la sostituzione con Elisa Isoardi non è mai stata una scelta che ha convinto i telespettatori che ora possono essere soddisfatti del ruolo, meritato, che ha ripreso a pieno titolo. Durante questo nuovo programma ha inoltre la possibilità ogni giorno di confrontarsi con personaggi dello spettacolo che in collegamento da casa si confessano con lei.

Quella telefonata che non è andata a buon fine tra Cattelan e la Clerici

Nel corso della piacevole chiacchierata con il collega Alessandro Cattelan, Antonella ha parlato della sua scelta di trasferirsi ad Arquata Scrivia, comune nei pressi di Tortona, dove Cattelan ha vissuto da ragazzo e che quindi conosce molto bene.

Quando si è trasferita in quel comune Antonella ha deciso di chiamare l’amico per avere alcuni consigli su dove mandare a scuola la figlia Maelle. Cattelan però le consigliò di non iscriverla al liceo di Tortona per sua esperienza e questa cosa non ha creato pochi problemi ad Antonella.

Cattelan ha però ammesso che se potesse tornare indietro non darebbe più quel consiglio alla Clerici, era stato spinto dal fatto che lei e la figlia sono volti noti tra il pubblico e questo avrebbe fatto molto parlare nel piccolo comune. Quindi, un suggerimento che, con assoluta evidenza, oggi non le ridarebbe.