Eleonora Daniele, “sono senza lavoro” è l’appello di un cantante

Ospite di Storie Italiane, un cantante disperato fa un appello accorato: è rimasto senza lavoro e ora non sa come fare…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

Spesso il successo e la notorietà ti danno tanto ma possono toglierti di più. Questo è accaduto a un noto cantante italiano che è stato per anni sulla cresta dell’onda ma ora è rimasto senza lavoro e non sa come fare.

Ospite da Eleonora Daniele chiede aiuto perché vuole tornare a svolgere la sua professione.

“Sono in difficoltà. Ho anche il conto congelato. Io voglio lavorare, sono capace di fare tante cose”, confessa visibilmente provato.

Prosegue la sua richiesta di aiuto in tv attraverso queste parole: “Io trasformo l’energia negativa in positiva, ma datemi qualcosa in cambio. Datemi la possibilità se no mi rimane la fuga da questa realtà. Voglio lavorare”.

Ospite in studio anche l’attrice Maria Grazia Cucinotta che si commuove e commenta così l’intervento disperato del cantante: “Sono cresciuta con le sue canzoni. Mi dispiace quando le persone si ritrovano in difficoltà. Siamo soli sempre. Noi promuoviamo noi stessi. Facciamo affidamento solo su noi stessi”, mostrando comprensione e solidarietà per coloro che gravitano nel mondo dello spettacolo e non hanno nessuna sicurezza sulle prospettive future che può offrire il loro lavoro.

LEGGI ANCHE -> Elisabetta Canalis pazzesca: jeans sotto e sopra il nulla, incantevole FOTO

L’appello disperato è di un noto cantante