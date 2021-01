Un ex guardia carceraria sta affrontando un processo con l’accusa di aver ucciso la fidanzata e, dopo averla decapitata, gettato la sua testa nel giardino della madre.

Avrebbe ucciso la sua fidanzata di 17 anni e, dopo aver decapitato il cadavere, ha gettato la testa nel giardino della madre. Questo è quanto avrebbe commesso un ex guardia carceraria di 37 anni a Rio Branco, in Brasile. L’uomo che adesso sta affrontando il processo per femminicidio avrebbe ammesso alle autorità le proprie responsabilità confessando il brutale delitto. Gli inquirenti, inoltre, avrebbero trovato salvati nel cellulare del 37enne alcuni video dell’agghiacciante aggressione ai danni della giovane fidanzata.

Leggi anche —> Giovane uccide la fidanzata e occulta il cadavere in un modo macabro

Brasile, uccide la fidanzata e getta la sua testa nel giardino della madre: 37enne a processo

Leggi anche —> Ragazza trovata morta appesa ad un albero: la zia rivela inquietante dettaglio

Una storia raccapricciante quella che arriva dal Brasile, dove un ex guardia carceraria sta affrontando il processo per l’omicidio della fidanzata di 17 anni. Stando a quanto emerso, come riferisce il Daily Star, il 37enne avrebbe aggredito ed ucciso la compagna con la quale viveva da due anni nel febbraio dello scorso anno a Rio Branco, nello stato dell’Acre. Dopo il delitto, l’uomo avrebbe decapitato il cadavere della ragazza e gettato la testa nel giardino della madre di quest’ultima. Infine sarebbe poi andato a bere qualche birra con gli amici in un campo da calcio, dove è stato arrestato dalla polizia brasiliana.

Agli inquirenti, riporta il Daily Star, l’ex guardia carceraria che era stata licenziata nel 2013 ed aveva iniziato a lavorare in un autolavaggio, avrebbe ammesso di aver pugnalato a morte la fidanzata. La polizia ha, inoltre, rinvenuto dei video della brutale aggressione salvati sullo smartphone del 37enne. Secondo quanto riferito all’epoca dell’arresto dalla polizia, sembra che tra i due vi sarebbe stata una discussione sfociata poi nel delitto.

La sorellastra della vittima ha raccontato, scrive il Daily Mail, che l’uomo, dopo una lite nel settembre del 2019, pochi mesi prima dell’omicidio, aveva minacciato la ragazza di ucciderla. Inoltre, il 37enne, secondo il racconto, avrebbe detto che se si fosse arrabbiato di nuovo le avrebbe tagliato la testa portandola nel giardino della madre, proprio come accaduto a febbraio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La donna ha poi concluso affermando: “È stato angosciante. Non avremmo mai immaginato che qualcosa del genere sarebbe mai potuto accadere alla nostra famiglia“.