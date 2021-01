Un Posto al Sole anticipazioni 18 gennaio: Filippo in pericolo di vita? Leonardo è stato sparato ad una gamba e sembra intenzionato a lasciarsi morire, mentre Filippo vuole tentare la via di fuga

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Filippo vuole fuggire dalle grinfie dei rapinatori, stanco di aspettare il riscatto da parte della sua famiglia. Non sa che la moglie sta contrattando con suo padre, aiutato dalla sua nuova compagna Lara. Le condizioni critiche di Leonardo, però, potrebbero essere un ostacolo per il piano di fuga di Sartori. Rimarrà al suo fianco o scapperà da solo?

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera: Cerruti decide di affrontare il dottor Sarti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Cerruti oramai è in piena crisi e teme che il suo rapporto con Sarti sia giunto al capolinea, dal momento che l’uomo sembra restio ad invitarlo nella sua abitazione da settimane ormai. Desideroso di aggiustare le cose con Bruno, Salvatore decide di affrontarlo e otterrà dei risultati inaspettati e ben lontani da quelli che invece sperava.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Michele lavora come speaker radiofonico che è molto apprezzato dai suoi telespettatori, contando sul suo passato di giornalista per poter svolgere al meglio il suo attuale impiego. La stazione radio per cui lavora, decide di stravolgere la linea editoriale e potrebbe ritrovarsi senza difese in balia degli eventi.