Come ogni anno i Baci Perugina si preparano a celebrare la festa degli innamorati con una serie limitata pensata per l’occasione. La versione 2021 sarà firmata da una coppia d’eccezione, quella formata dalla band dei Pinguini Tattici Nucleari e da Elodie. Tra gli artisti più in voga del momento, sono stati chiamati a scrivere 30 frasi da inserire all’interno dei Baci per l’edizione limitata di San Valentino. Il romanticismo in questi casi è d’obbligo ma non mancherà neanche l’ironia.

Baci Perugina ha annunciato la collaborazione attraverso un video postato su Instagram che mostra i Pinguini Tattici alle prese con la scrittura della perfetta dichiarazione d’amore. Sembra mancare però la giusta ispirazione e per questo motivo chiamano in soccorso una donna che potrebbe aiutarli. Si tratta proprio di Elodie che accetta volentieri di dare una mano.

Come partecipare alla campagna di San Valentino

Quest’anno è stata data la possibilità agli utenti di poter partecipare personalmente alla campagna di San Valentino. Per farlo bisognerà registrare un video -romantico, ironico o divertente ma che abbia a che fare con l’amore- e postarlo sulle proprie Instagram Stories taggando il profilo ufficiale di Baci Perugina Italia. I migliori contenuti saranno a loro volta inseriti in un video che verrà pubblicato il 14 febbraio sui loro canali social ufficiali. Elodie e i Pinguini Tattici Nucleari non saranno quindi gli unici protagonisti della campagna di quest’anno che si prospetta già un successo.

È ormai tradizione per i Baci Perugina lavorare fianco a fianco con personaggi dello spettacolo. Negli ultimi anni è toccato a Fedez, così come a Mara Maionchi ed Enrico Nigiotti. Le serie limitate sono sempre state molto apprezzate e quella del 2021 sembra non sarà da meno.

I fan di Elodie e dei Pinguini Tattici Nucleari già scalpitano all’idea di poter mettere mano sui loro Baci, che saranno presto in vendita.