Pomeriggio 5, il vero motivo per cui Stefania Orlando ha lasciato Andrea Roncato

Ieri a Pomeriggio 5 è intervenuto Simone Gianlorenzi che ha raccontato il reale motivo per cui la moglie Stefania Orlando ha lasciato Roncato

La rete Mediaset ed in particolare i programmi condotti da Barbara D’Urso sono sempre studiati a tavolino dalla produzione per suscitare suspence nel pubblico a casa, e neppure la puntata di ieri a “Pomeriggio 5” è stata da meno.

È intervenuto in collegamento infatti Simone Gianlorenzi, marito della gieffina Stefania Orlando, che ha spiazzato tutti con una rivelazione inaspettata proprio sulla consorte e l’ex compagno Roncato.

Qualche tempo fa infatti Andrea Roncato aveva dichiarato a “Live – Non è la D’Urso” che Stefania Orlando lo avesse lasciato per un altro. Versione che non può essere più errata per l’attuale marito che ha voluto dare la sua, reale, versione dei fatti.

Le parole di Simone che spiazzano Barbara e lo studio di Pomeriggio 5

“Io sono rimasto molto male perché quest’uscita di Andrea è avvenuta in un momento in cui Stefania Orlando non si può difendere. Non capisco perché ne ha parlato adesso dopo più di vent’anni. Mi sembra tutto surreale, prima con Andrea mangiavamo allo stesso tavolo. Andrea ha ritrattato tutto, ha raccontato una versione totalmente inedita sulla rottura con Stefania. A Verissimo sei anni fa, aveva detto tutt’altro”.

Simone spiega anche che ha pubblicato l’intervista fatta da Roncato nella pagina Instagram della moglie in modo che sia palese a tutti ciò che era stato detto all’epoca, senza possibilità di fraintendimenti. “I motivi della separazione sono altri, l’altra persona di Stefania è stata solo una conseguenza. Dire che Stefania è una ex moglie ingombrante non è bello”.

Andrea alla Toffanin infatti diceva: “Il nostro matrimonio è finito perché purtroppo ho fatto uso, per poco tempo, di cocaina. Uscivo la sera e non ero fedele. Ma oggi con Stefania siamo una famiglia, lei mi consiglia sulle fidanzate e io vado d’accordo con il suo fidanzato Simone”. Come replicare a tutto ciò? C’è solo da chiedersi perché Roncato abbia espresso questa cosa apparentemente falsa.