Stefania Orlando non ce la fa più: prima vuole uscire poi chiede il ricovero

Stefania Orlando in crisi nella casa del Grande Fratello Vip. La concorrente cerca di abbandonare e poi chiede di andare in ospedale, ecco perché

Giornate no per Stefania Orlando nella casa del Grande Fratello Vip. La conduttrice ha passato dei momenti che l’hanno messa totalmente in crisi. Tutto è cominciato da lunedì sera, in seguito alla diretta del programma.

Alfonso Signorini le ha mostrato le dichiarazioni del suo ex marito, Andrea Roncato che ospite a Live -Non è la D’Urso ha parlato per la prima volta della fine del suo matrimonio con l’Orlando. Non l’aveva mai fatto e quello che ha sganciato è stata una vera bomba.

“Il matrimonio finì perché lei aveva un altro” ha dichiarato l’attore. Parole che hanno ferito la gieffina che in diretta ha smentito categoricamente quanto affermato dall’ex marito. Ma a fine serata Stefania ha cominciato a rimuginare, è andata in crisi, poi il panico totale e la voglia di uscire, aprire la porta rossa e abbandonare il gioco, anche se in modo clamoroso e improvviso. Solo l’intervento di Tommaso Zorzi l’ha fermata.

Nel post serata, dopo l’eliminazione di Cecilia Capriotti, gli inquilini di Cinecittà si sono consolati con una bella serata alcolica e qui è successo dell’altro.

Stefania Orlando: “Voglio andare in ospedale”

I concorrenti del Grande Fratello Vip si sono concessi qualche piacere alcolico alla fine della serata di lunedì. Hanno alzato un po’ il gomito e qualcuno, vista forse anche l’età, non ha reagito nel migliore dei modi. Parliamo proprio di Stefania Orlando che nel pomeriggio di ieri dopo essersi svegliata ha chiesto di essere accompagnata in ospedale perché si sentiva male.

“Voglio andare in ospedale, mi sento morire” ha chiesto al GF. Anche in questo caso gli altri inquilini sono intervenuti e hanno cercato di calmarla. Non era nulla di che, solo un po’ di alcool in eccesso e Maria Teresa Ruta, come nel suo stile, ha ironizzato sull’accaduto: “Vabbè che sei Stefania Orlando, ma mi sa che dell’ospedale c’è qualcuno che ne ha bisogno più di te in questo momento…”.

Poi la conduttrice ha detto all’Orlando che le avrebbe preparato una minestrina per cena per cercare di far rilassare il suo stomaco in trambusto. Il web ovviamente non è stato a guardare e ha ironizzato su Stefania Orlando che “ha chiesto il ricovero per una sbornia”.