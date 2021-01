Flavio Montrucchio racconta per la prima volta l’incontro con la sua attuale moglie ed i segreti del loro amore longevo

Flavio Montrucchio e Alessia Mancini sono una delle coppie più belle, stabili e longeve della televisione italiana. I due sono sposati da 18 anni, stanno insieme da tantissimo tempo, vivono la loro vita privata e professionale in modo discreto, senza sensazionalismi e pagine di gossip e così sono riusciti a costruire una bella famiglia. Due figli per loro Mya, nata nel 2008, e Orlando nel 2015.

Hanno lavorato anche insieme in questa stagione, cosa che desideravano da tanto, e adesso Flavio, ex gieffino e vincitore della seconda edizione del reality di Canale 5, è al timone della terza edizione di “Primo Appuntamento” in onda su Real Time.

Im esclusiva per il settimanale Oggi ha raccontato come è stato il suo primo appuntamento con la sua attuale moglie, come si conobbero con Alessia e come andarono le cose tra di loro.

Flavio Montrucchio ed Alessia Mancini: il segreto dell’amore

“Adottai un atteggiamento misto, a cavallo tra il galante e il formale”, così inizia il racconto di Flavio Montrucchio ad Oggi sul suo primo appuntamento con Alessia Mancini. Non nasconde l’emozione nel ricordare quei momenti. Dopo tanti anni i due sono innamorati come se fosse il primo giorno.

Tra di loro fu amore a prima vista ha ammesso il conduttore, un colpo di fulmine vero e proprio, spiegando che questa cosa alla quale molti non credono esiste davvero “E noi ne siamo la prova” ha sottolineato.

Molto bello per l’ex gieffino lavorare insieme alla sua storica compagna. Come anticipato di recente li abbiamo visti fianco a fianco alla conduzione di Junior Bake Off Italia. “Un buon test” lo ha definito Montrucchio quello di presentare un programma in coppia. Ma c’è una considerazione da fare: “Bisogna essere molto rodati, per affrontarlo” e anche superarlo come loro due hanno fatto.

Il loro legame è solito e si è dimostrato anche sul lavoro. Il loro segreto? “Ci amiamo e ci rispettiamo a vicenda. Nessuno invade gli spazi dell’altro” ha ammesso.