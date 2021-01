Can Yaman e Belen: qualcosa li lega. Scopriamo di cosa si tratta

Can Yaman e Belen. L’attore turco e la showgirl argentina hanno in comune l’amore per l’ Italia ma forse c’è dell’altro

E’ l’uomo del momento: tutti lo cercano, tutti lo vogliono. L’avvocato turco Can Yaman ha lasciato un promettente futuro come procuratore nel suo paese per perseguire un’altrettanta fulgida carriera d’attore, con grande soddisfazione di tutti i fan.

Il ruolo che gli ha conferito il primo tangibile successo è stato quello di Ferit Aslan nella serie tv Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. La consacrazione definita come nuovo indiscusso sex symbol arriva nel 2018 grazie all’opera DayDreamer – Le ali del sogno. GQ l’ha eletto l’uomo dell’anno nel 2019.

Ormai sembra non essere più un segreto la storia appena iniziata con la giornalista sportiva siciliana Diletta Leotta. Sarà lei il motivo per cui Can Yaman accetta sempre più ruoli nel nostro paese? Ultimamente è stato a Roma per girare uno spot di un noto marchio di pasta, diretto da Ferzan Özpetek e a fianco di Claudia Gerini.

Presto lo rivedremo in un atteso remake di Sandokan, la famosa Tigre della Malesia. Nel ruolo di Marianna vedremo l’attrice Alessandra Mastronardi, mentre la parte di Yanez De Gomera sarà affidata a Luca Argentero.

Can Yaman e Belen: il legame che non ti aspetti

Can Yaman ha una platea immensa di fan che lo seguono su Instagram. L’attore di avvia velocemente verso 8 milioni di followers che attendono quotidianamente gli aggiornamenti del loro beniamino.

Tra questi spicca un nome celebre, quello della modella e presentatrice argentina Belen Rodriguez. La showgirl ha una passione per le soap opera o è semplicemente rimasta folgorata dal fascino dell’attore turco? Le male lingue hanno già iniziato a ricamare su storie degne di un copione da filmetto dalle tinte scandalistiche.

Niente shock da rotocalco rosa. Come già detto, il cuore di Can Yaman apparterrebbe alla Leotta. Belen Rodriguaez invece si divide tra due uomini importanti: il piccolo Santiago (figlio avuto dal ballerino Stefano De Martino) e Antonio Spinalbese, suo nuovo amore che, si dice, potrebbe regalarle la gioia di diventare mamma per la seconda volta.