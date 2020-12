Alessandra Mastronardi, selfie nel bagno di casa. Bella anche al naturale – FOTO

Alessandra Mastronardi, impeccabile come suo solito, regala ai followers uno scatto direttamente dal bagno di casa. Bella anche al naturale!

Fra una ripresa e l’altra, la splendida Alessandra Mastronardi trova anche il tempo di concedersi qualche coccola. Proprio per questo, nel suo ultimo post Instagram, l’attrice mostra ai suoi followers la piastra appena ricevuta. Meravigliosa anche senza trucco, Alessandra invita gli utenti a prendersi cura di sé, a fronte di un Natale senz’altro atipico.

I fan, estasiati dalla bellezza della loro beniamina, non possono che complimentarsi: “Che meraviglia che sei Ale!“, “La bellezza in persona“, le scrivono.

Alessandra Mastronardi sarà Carla Fracci: tutto sul film di Rai 1

Molti la ricordano come “Eva” dei Cesaroni, ma la carriera di Alessandra Mastronardi è decisamente lontana da quei tempi. L’attrice, che ha avuto la possibilità di lavorare in produzioni internazionali, è infatti apprezzatissima anche all’estero. A breve, la vedremo in tv nel film “Carla“, in onda su Rai 1 nel prossimo anno.

L’attrice interpreterà Carla Fracci, la ballerina italiana universalmente riconosciuta come una fra le migliori del ‘900. Il film tv, che sarà trasmesso nel 2021, è prodotto da Anele, e tra gli interpreti annovera anche Valentina Romani, nel ruolo di un’étoile.

Le riprese inizieranno il 21 dicembre, e dureranno circa 6 settimane. La Mastronardi, di recente in tv con la terza stagione dell’Allieva, è pronta a calarsi nei panni della Fracci: una parte che, indubbiamente, le richiederà una grande preparazione fisica, oltre che mentale. Il film verrà girato tra Milano, Orvieto e Roma.

Una prova estremamente difficile per Alessandra, che tuttavia non desta affatto preoccupazione nei suoi ammiratori. Gli utenti che la seguono, certi della bravura della Mastronardi, non vedono l’ora di ammirarla nel ruolo dell’incantevole étoile.