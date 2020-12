Una donna di 30 anni è rimasta infilzata alla recinzione esterna dopo essere caduta dal terrazzo del suo appartamento in provincia di Treviso

Tragedia sfiorata nella serata di ieri a Cendon di Silea, in provincia di Treviso, dove una donna di 30 anni è caduta dalla terrazza della sua abitazione rimanendo infilzata sulla recinzione esterna. La 30enne, stando a quanto ricostruito avrebbe provato ad arrampicarsi nel tentativo di raggiungere il terrazzino del vicino di casa dopo essere rimasta chiusa fuori. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi che hanno portato la donna in ospedale, dove le sono state riscontrate lesioni ad un femore e al gluteo, ma fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.

Una donna di 30 anni ha riportato ferite importanti dopo essere rimasta infilzata nella recinzione esterna della sua abitazione. È accaduto nella serata di ieri, giovedì 17 dicembre, intorno alle 22 a Cendon, frazione del comune di Silea, in provincia di Treviso. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Today, la donna si trovava sul terrazzo per fumare una sigaretta, quando improvvisamente la porta finestra di casa, lasciandola fuori dall’appartamento.

La donna ha deciso così, dopo aver chiesto aiuto ad un vicino di casa, di arrampicarsi per raggiungere il terrazzo dell’uomo per poter poi rincasare. Durante questo tentativo, però, la 30enne è scivolata precipitando da un’altezza di circa 4 metri finendo infilzata alla recinzione.

Lanciato l’allarme, in pochi minuti, sul posto, sono arrivati i vigili del fuoco ed i sanitari del Suem 118 che, dopo le prime cure, hanno trasportato la donna presso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Qui i medici, come riporta Today, le hanno riscontrato delle lesioni importanti ad un gluteo e al femore, ma le sue condizioni non sembrano destare particolari preoccupazioni. I medici hanno comunque deciso di tenere riservata la prognosi che potrebbe essere sciolta già nelle prossime ore.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Silea che hanno ricostruito la dinamica dei fatti.