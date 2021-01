Elodie, selfie allo specchio pazzesco e serie di FOTO da urlo

La cantante Elodie ieri ci ha divertito con delle stories che la ritraggono mentre le viene eseguito un bellissimo make-up da parte di Mr Daniel

Confermatissima la presenza di Elodie al prossimo Festival di Sanremo 2021 e i fan non vedono l’ora di vederla sul parco più importante della canzone italiana. Look sbarazzino e grinta da vendere, Elodie in questi anni si sta facendo conoscere non solo per il suo intramontabile e storico caschetto rosa con cui si è presentata ad Amici, ma anche per l’estrema sensualità di una donna che è cresciuta musicalmente e anche fisicamente.

Inoltre è uscita ieri la notizia che la multinazionale Perugina (alias Nestlè) ha scelto Elodie e I Pinguini Tattici Nucleari per rilanciare la bontà dei suoi cioccolatini con le note musicali nei suoi messaggi d’amore: “Si tratta di due personalità forti e diverse che danno vita a messaggi che rivoluzionano il romanticismo classico dei cartigli“.

LEGGI ANCHE –> Aida Yespica un fiore bollente con un décolleté da manicomio – FOTO

Gli scatti allo specchio sono splendidi, Elodie incanta sempre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sephora Italia (@sephoraitalia)

LEGGI ANCHE –> Elisa Isoardi sempre meravigliosa: trasparenze piccanti e difficili dichiarazioni – FOTO

Mr Danile, Art Director di Nablacosmetics nei giorni scorsi ha creato un bellissimo make-up su Elodie usando tutti i prodotti della capsule collection #ElodieXSephora.

La vediamo intenta a farsi truccare dal noto make up artist delle star che la prende anche in giro, “Quando dicono che il trucco è rilassante” mentre Elodie è seria e fissa un punto nel vuoto. Quando capisce lo scherzo inizia a ridere e si scioglie, è bellissima con quel maglioncino azzurro cielo, i capelli lisci con quel bob corto che le rende sbarazzino il volto grazioso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Daniele Lorusso, ovvero Mr Daniel make-up, è un make up artist e tutorialist specializzato in trucco fotografico che collabora con star di altissimo livello per shooting e fashion show. Lo abbiamo visto spesso insieme ad Elodie per la preparazione di diversi servizi fotografici, sono anche grandi amici come si vede dalla risate che emergono tra i due.