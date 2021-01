La bellissima conduttrice televisiva ed ex modella pubblica un selfie su Instagram, per rendere partecipi i fans del suo dolore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

La Isoardi scrive: “Ieri è stata una giornata difficile per me, si sono aperte ferite che pensavo fossero rimarginate ed invece no“.

E ancora: “Per andare avanti bisogna curarle con pazienza ed amore. La vita ci sorprende, sempre. Oggi ho una nuova consapevolezza“.

Nel selfie Elisa ha una maglietta molto decorata, con delle trasparenze sull’intero indumento.

Ha un make-up marcato sugli occhi e i capelli mossi: il suo fascino è inconfondibile!

Lo scatto ha ricevuto, in sei ore, più di 14.000 like e quasi 500 commenti.

LEGGI ANCHE >>> Elisa Isoardi come mamma l’ha fatta: in lingerie è fantastica – FOTO

L’ex compagna di Matteo Salvini dichiara i suoi rapporti con Antonella Clerici

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

LEGGI ANCHE >>> Elisa Isoardi e Raimondo Todaro duro attacco da chi li conosce bene

Nel corso di un’intervista rilasciata a Vieni da Me, l’ex compagna di Matteo Salvini racconta in che rapporti si trova con la conduttrice televisiva Antonella Clerici: “Io e Antonella ci sentiamo e non c’è nessun problema. Io non penso proprio che lei si sente in rivalità con me, perché lei è una grande, è una maestra e io ho imparato da lei“.

E ancora: “A chi parla di guerra con la Clerici non replico, ma rispondo alle voci con la realtà dei fatti. Antonella ha condotto La prova del cuoco egregiamente per 19 anni e ha fatto un lavoro pazzesco“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Infine dichiara: “Io ho il massimo rispetto per Antonella tanto che quando sono entrata nel 2009 io volevo diventare come lei. Sono orgogliosa che mi accostino a lei e questo non fa che portarmi lustro. Ci sentiamo e non c’è nessuna guerra aperta e nessuna competizione”.