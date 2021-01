Gabry Ponte e l’annuncio straziante ai fan: soffre di una malattia degenerativa

Il dj Gabry Ponte dovrà sottoporsi ad un intervento al cuore, a causa di una malattia degenerativa: l’annuncio straziante ai fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da gabry ponte (@gabryponte)

“Sto per affrontare un’operazione un po’ complicata per cercare di risolvere un problemino che mi insegue ormai da tanti anni: il mio cuore“: con queste parole, Gabry Ponte si congeda temporaneamente dai social. Il dj, attraverso un annuncio su Instagram, ha spiegato agli utenti i motivi della sua imminente assenza: un’operazione ad una valvola del cuore. Si tratterebbe di una “valvola malata“, che non permette al muscolo di funzionare come dovrebbe. Gabry, pur avendo svolto una vita sana e regolare, non può più convivere con questa malattia congenita: “E’ arrivato il momento di operarsi“, ha confessato ai fan, che gli hanno immediatamente dimostrato il loro supporto.

LEGGI ANCHE —> Fabrizio Corona nostalgico, sfodera uno SCATTO sconvolgente: muscoli in vista

Gabry Ponte: “Soffro di una malattia degenerativa”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da gabry ponte (@gabryponte)

LEGGI ANCHE —> Katia Ricciarelli, la confessione choc a Domenica In: “Volevo scomparire”

“Ho avuto una vita normale finora, ma i medici che ormai da anni mi seguono mi hanno detto che ho raggiunto uno stadio in cui, se non mi opero, andrò incontro a complicazioni“: le dichiarazioni di Gabry Ponte hanno letteralmente sconvolto i fan. Il dj, che ha confessato di soffrire di una malattia degenerativa, non può più ignorare il proprio stato di salute. L’operazione alla valvola, stando a quanto asserito, permetterà al suo cuore di tornare a funzionare.

“Tra un po’ me ne vado sotto i ferri“, ha proseguito Ponte, che tuttavia non ha alcuna intenzione di rinunciare al proprio lavoro, nonostante le limitazioni imposte dall’emergenza. Come da lui riferito, il periodo dell’operazione gli permetterà di rimettersi in sesto e di tornare più in forma di prima.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da gabry ponte (@gabryponte)

Gli utenti, commossi dal suo sfogo, gli hanno immediatamente trasmesso tutta la loro solidarietà. “In bocca al lupo Gabry“, “Ti vogliamo bene“: questi i messaggi comparsi sotto al post.