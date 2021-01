Fatima Trotta su Instagram lancia messaggi di positività e ottimismo, le sue foto sono ormai virali e i fan impazziscono per lei

Impossibile resistere alla bellezza di Fatima Trotta, ormai la giovane conduttrice non la ferma più nessuno e su Instagram fa scintille con le sue foto a dir poco divine. Sensuale, elegante, mai provocante, dai look più semplici a quelli più raffinati. Una vera esplosione sul web. Nella scorsa estate la donna si è trovata al centro del gossip insieme al suo collega Stefano De Martino, ma entrambi hanno tirato avanti e proseguito per la loro strada.

Fatima Trotta: a chi è rivolto il messaggio su Instagram?

“Sali sali più in alto che puoi…reggiti forte perché cercheranno di farti cadere – inizia così il messaggio di Fatima su Instagram – Punta verso i tuoi sogni e prova a raggiungerli ti sentirai sola confusa ma non scoraggiarti”. La conduttrice dedica il post a se stessa che nell’ultimo periodo ha dovuto affrontare delle difficoltà a livello lavorativo, infatti la Rai ha deciso di sospendere la trasmissione Made in Sud, mandando a casa la presentatrice. Un colpo basso per la Trotta che però guarda sempre il lato positivo delle cose e pensa già a ciò che il futuro le può riservare.

Così lancia il messaggio su Instagram e lo fa in modo elegante e sensuale. Si lascia fotografare su una scalinata indossando un completo bianco: top e pantaloni. Le si intravedono gli addominali e il fondoschiena sensazionale.