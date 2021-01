Maschera all’oro fai da te: a cosa serve e tutti gli altri dettagli!

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla maschera all’oro. Come si applica e altre informazioni utili.

La maschera viso all’oro è un nuovo trattamento che sta riscuotendo sempre di più un grande successo nelle skincare routine.

Questo tipo di maschera ha lo scopo di rendere la pelle sempre più lucente e luminosa e dare quel tocco di radiosità all’aspetto. Inoltre, questa maschera ci consente anche di detergere la pelle a fondo e, quindi, di renderla più liscia e tonica.

Per questo motivo è molto utile anche rimuovere i punti neri e andare a curare eventuali impurità come brufoli. Si è visto che è molto utile anche per favorire il microcircolo e, quindi, per ritardare l’invecchiamento della pelle in modo da rendere l’aspetto più giovanile.

L’uso dell’oro nel trattamento di bellezza non è una scoperta recente anzi, anche negli antichi scritti, ci sono molte testimonianze dell’uso di questo ingrediente. Addirittura in antico Egitto era un elemento molto utilizzato tanto che la stessa Cleopatra, secondo le testimonianze, lo usava assiduamente.

Maschera all’oro: benefici e altri dettagli

Tutti gli elementi che compongono questa particolare maschera sono naturali e, tra di essi, vi è anche una vera polvere di oro. Questo mix di ingredienti, in particolare l’oro, va sia ad idratare la pelle ma anche a diminuire quelle che sono le macchie della pelle dovute all’esposizione al sole.

Questo fa sì che la vostra maschera sia molto utile anche nel ritardare l’invecchiamento della vostra pelle. È bene sottolineare che questo tipo di trattamento non è molto economico a causa degli ingredienti di prima qualità che lo compongono, ma i risultati sono ben visibili fin dai primi trattamenti

Applicare una maschera a base di oro è molto semplice ma, per prima cosa, dovete andare a pulire per bene la vostra pelle in modo da andarla a preparare a ricevere il vostro trattamento.

La vostra maschera verrà applicata ogni quindici giorni e andrà trattata come una normale maschera per il viso. Va messa in posa sul viso e sul collo e lasciata agire per circa 30 minuti. Terminato il trattamento, va rimossa con la modalità peel-off, cioè tirata delicatamente via.

Come applicarla a casa: dritte e consigli utili

Il vantaggio di questo trattamento è la semplicità. Potete applicarla semplicemente a casa. Si può trovare tranquillamente in profumeria e i suoi effetti immediati rendono questo tipo di trattamento molto utile anche prima di una serata o di un evento e, in generale, se volete fare bella figura.

Si tratta di un trattamento d’urto che andrà a migliorare il vostro aspetto e vi renderà assolutamente radiose.

Per risparmiare sui costi è anche possibile acquistare molti prodotti che sono simili alla maschera d’oro.

Altri principi attivi presenti sono l’acido ialuronico e la vitamina b3. Anche in questo caso, i risultati saranno visibili fin dalle prime applicazioni, anche se saranno molto più lenti rispetto alla precedente maschera. Tuttavia, se siete ancora scettici riguardo i benefici dell’oro sulla vostra pelle, non vi resta che provare.