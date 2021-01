Inaugurazione di Joe Biden: Lady Gaga lancia un messaggio di speranza

Il 20 gennaio “sarà un giorno di amore e speranza”, confessa la pop star e attivista statunitense su Twitter.

I pray tomorrow will be a day of peace for all Americans. A day for love, not hatred. A day for acceptance not fear. A day for dreaming of our future joy as a country. A dream that is non-violent, a dream that provides safety for our souls. Love, from the Capitol 🇺🇸 pic.twitter.com/fATHiJHCq0 — Lady Gaga (@ladygaga) January 19, 2021

Stefani Joanne Angelina Germanotta, nota al pubblico come Lady Gaga, attende con impazienza la giornata dell’inaugurazione presidenziale di Joe Biden. La cantautrice statunitense di Chromatica, 34 anni, si esibirà durante la giornata di celebrazione del futuro presidente a Washington questo mercoledì, 20 gennaio. Ieri, la cantante ha condiviso un emozionante e fiducioso thread Twitter in merito alla storica occasione. Il messaggio della celebrità è veramente toccante e il suo contenuto trasmette un intenso sentimento di pace, speranza e buon auspicio per il futuro evento che segnerà la storia dell’America. A seguire le parole della star attivista statunitense.

Il commovente messaggio di Lady Gaga

My intention is to acknowledge our past, be healing for our present, and passionate for a future where we work together lovingly. I will sing to the hearts of all people who live on this land. Respectfully and kindly, Lady Gaga. ❤️🤍💙🇺🇸 — Lady Gaga (@ladygaga) January 20, 2021



“Prego per domani. Spero sia un giorno di pace per tutti gli americani” – confessa la donna – “che sia una giornata piena d’amore e non di odio. Un giorno per l’accettazione e la condivisione e non per la paura” – così Lady Gaga incornicia la sua foto pubblicata sui vari social networks. La star spera vivamente che la data dell’inaugurazione del 46simo presidente degli Stati Uniti sia “un giorno per sognare la nostra futura gioia come paese.”

“Un sogno non violento,” – precisa – “un sogno che fornisce sicurezza per le nostre anime” – ha precisato – “Con amore, dal Campidoglio.” Nello scatto, la pop star ha un aspetto “angelico” e indossa un elegantissimo completo bianco nella nota aula del Campidoglio. I fan l’hanno soprannominata “Pope Gaga The First”, per via della somiglianza del suo abbigliamento con quello della tradizionale tonaca bianca del leader cattolico.

Lady Gaga si esibirà insieme a JLo (Jennifer Lopez) e Garth Brooks durante la cerimonia del giuramento nel giorno dell’inaugurazione. L’evento inizierà intorno alle 11:30 ET (17:30 CET) di mercoledì 20 gennaio.

Fonte Independent