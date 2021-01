Bianca Guacccero, vestito bianco trasparente e calzini al piede: fashion – FOTO

Bianca Guaccero siede in anteprima sullo sgabello di “Detto Fatto”, con un outfit del tutto inusuale: i follower gradiscono

Per la conduttrice di “Detto Fatto“, Bianca Guaccero è arrivato il momento di sondare il terreno per il riscatto. In effetti, la bella dama bitontina non attraversa certo il periodo più florido della sua carriera, se non per la figlia. Alla quale deve tutti i ringraziamenti di questo mondo per averle dedicato la cosa più bella che una madre potesse ricevere da loro. Nel suo “piccolo”, la bambina di Bianca ha disegnato su di un foglio la persona più importante della sua vita, mettendola al centro dell’attenzione.

Un “affresco” su un foglio A4 che Bianca ha voluto far vedere al pubblico di Rai 1, versando più di una lacrima. In qualità di neo mamma, “Non mi aspettavo di ricevere tutto questo amore” aveva dichiarato, facendo commuovere tutti, nello studio di “Detto Fatto”

Bianca Guaccero, l’anteprima di presentazione sul “trono” di bellezza

Quando si parla di Bianca Guaccero, tutto il pubblico dalla sua parte è sempre pronto ad omaggiarla con standing ovation. A causa delle restizioni non è possibile vedere lo spettacolo e il “calore” per il sostegno sugli spalti. Nonostante tutto, la conduttrice di “Detto Fatto” riesce sempre a trasmettere ottimismo, nella speranza che tutto torni alla normalità.

D’altronde Bianca aveva dichiarato in un’intervista che la cosa più importante nella vita è “andare avanti con onestà e verità“. Mai motto fu più azzeccato al giorno d’oggi che la conduttrice pugliese utilizza spesso, non rinunciando mai ad un sorriso incandescente, brutto o cattivo tempo che sia.

Anche i grandi possono sbagliare in questo contesto e lei, di recente è incappata in un infortunio alla caviglia che l’ha costretta ad indossare un tutore, ma di certo non ha rinunciato all’esercitare la propria professione.

In occasione della puntata di oggi della trasmissione, in onda alle 15.15 su Rai 1, Bianca propone un’anteprima spettacolare, seduta sul trono degli “dei”. Vestito bianco trasparente e “incrocio pericoloso” di gambe, rivestite ai piedi con dei calzini neri molto fashion. Un modo tutto innovativo e particolare di prendersi gli “applausi” e gli elogi meritati