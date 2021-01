Maschera capelli al cacao: come renderli corposi, morbidi e lucidi!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come realizzare una buona maschera capelli al cacao. Tutti i benefici e i consigli!

Molti di voi conosceranno sicuramente la bontà del cacao. Oltre alle sue virtù culinarie, però, il cacao possiede anche proprietà molto utili alla chioma.

Avete capito bene, potete utilizzare il cioccolato non solo come antistress dopo una giornata davvero piena di stress, ma anche come un vero e proprio concentrato di bellezza essendo davvero pieno di proprietà benefiche e utili per il corpo.

Non a caso, anche nei centri estetici, è aumentata la richiesta dei massaggi al cioccolato, davvero utili per la cellulite. Un vero e proprio mix di vitamine, sali minerali e aminoacidi che rendono il cacao davvero un ingrediente favoloso per la chioma. Il cacao, infatti, ha la capacità di proteggere e nutrire la chioma, donandole una importante voluminosità, oltre che morbidezza e luminosità.

La presenza di polifenoli, inoltre, va a favorire l’azione antiossidante contro i radicali liberi rendendo l’azione del cacao davvero molto efficace. Dopo avervi parlato della maschera viso con farina di riso, pensiamo anche alla chioma con una maschera al cacao.

Come realizzare una maschera capelli al cacao: i passaggi fondamentali!

Preparate una maschera per capelli, mescolando tra loro alcuni ingredienti davvero economici e facili da trovare, presenti in qualsiasi dispensa.

Vi basteranno 4 cucchiai di yogurt bianco, 2 cucchiai di cacao in polvere, 1 cucchiaino di miele e ½

cucchiaino di olio di oliva.

Per prima cosa non dovrete far altro che procurarvi un capiente contenitore e versare lo yogurt bianco e il cacao in polvere. Andate ad amalgamare il tutto in modo da avere un composto omogeneo e che non presenti grumi in modo da favorirne successivamente l’applicazione sulla

vostra chioma.

Una volta terminato questo semplice passaggio, dovrete aggiungere l’olio d’oliva e

continuare a mescolare fin quando quest’ultimo non verrà assorbito completamente. Per ultima cosa, poi,

aggiungete il miele e continuate a mescolare fin quando non avrete ottenuto un composto denso e

compatto.

Tempi di posa e altri dettagli

Dopo aver preparato questo impacco, la prima cosa che noterete sarà sicuramente il buonissimo odore. Dopodiché dovrete passare all’applicazione. In questa fase, è davvero importante stendere il composto sul cuoio capelluto in maniera omogenea. Massaggiate il capello in modo tale da favorire

anche l’assorbimento della maschera.

Dopodiché dovrete lasciare agire la vostra maschera per almeno 30 minuti in modo

che il cuoio capelluto vada ad assorbire tutte le sostanze benefiche del cacao e vada a godersi anche

l’idratazione data dal miele.

Una volta passati i 30 minuti, non vi resterà che lavare i capelli abbondantemente in modo da eliminare la sostanza cremosa. Se non avete tutto questo tempo a disposizione, potete anche miscelare la polvere di cacao con un balsamo e applicarlo direttamente sul cuoio capelluto.

I benefici di questo trattamento saranno subito visibili e la vostra chioma acquisterà subito robustezza e voluminosità.