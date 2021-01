Paola Turani. Il viaggio nel tempo attraverso le FOTO. Un trionfo di sensualità

Paola Turani. L’influencer bergamasca propone su Instagram una serie di scatti di un passato molto recente. I ricordi volano e lei è stupenda come sempre

Oltre 1,6 milioni di follower consacrano Paola Turani regina del web e top influencer del nostro paese. L’ inizio della sua carriera sembra tirata fuori da un copione di un film; aveva solo 16 anni quando è stata notata da due talent scout mentre faceva la spesa con la sua mamma in un supermercato. Da quel momento ha firmato con un’agenzia di moda francese e si sono aperte per lei le porte delle passerelle più prestigiose come quelle di Calvin Klein e Versace.

I suoi progetti erano altri, da ragazzina voleva fare la veterinaria dato l’amore sconfinato che nutre per gli animali. I suoi cani, in particolare, sono sempre presenti negli scatti che propone sui social. Nadine e Gnomo sono diventati molto popolari, due veri e propri beniamini di internet, grazie alla loro mamma umana che li coccola e li porta sempre con sè.

Oggi Paola Turani propone un soggetto differente. Con una carrellata di 10 immagini, c’invita a fare con lei un viaggio nel tempo, indietro di appena un anno. Sono foto in cui il soggetto principale è sempre lei, bellissima, sognante con i suoi profondi occhi blu, in un periodo in cui i viaggi erano ancora permessi e sicuri. “1 anno fa tornavamo dal nostro viaggio ad Abu Dhabi! Che ricordi… stupendo!” – scrive in didascalia.

Invita i suoi follower a votare la loro foto preferita. Impossibile scegliere. Sia in costume da bagno, sia in sgargiante abito da sera, sia con vestiti più casual, il fascino e la sensualità di Paola Turani attraversano gli schermi e fanno breccia nel cuore dei fan.

Paola Turani non nasconde i difetti. Battaglia contro il body shaming

Paola Turani piace tanto per il carattere grintoso, per la simpatia che traspare dai suoi post e per la naturalezza e sincerità con cui sa mostrarsi. Prova ne è un video pubblicato poche settimane fa in cui ha mostrato con orgoglio le sue imperfezioni.

Ciò che vediamo in tv o peggio ancora sui social, è manipolato da filtri, costruzioni realizzate ad hoc per alterare la realtà. La Turani non ci sta e proclama: “NO. NON SONO PERFETTA. NO, LA PERFEZIONE NON ESISTE” – scrive in didascalia e aggiunge –“Impariamo ad essere sicure di noi, a volerci bene a prescindere dalla ritenzione o qualche kg in più. Non so quanto possa essere controproducente per il mio lavoro questo post, ma detto tra noi: Chissenefrega! Ormai mi avete vista in tutte le salse e anche questa sono io”.

Commenti di plauso diffuso su Instagram, anche di colleghe illustri. Una fan scrive: “La perfezione non esiste, ma esiste la bellezza, esiste l’eleganza, esiste la sensualità. Tu hai tutto, non ti manca nulla! In più aggiungi quel pizzico di ironia in molte cose. Sono molto contenta di seguirti.”