Amelia Fiore stuzzica gli hater in costume: “Vi do fastidio? Continuo”

Amelia Fiore in un ennesimo scatto da urlo sul suo profilo Instagram, l’influencer risponde a modo suo alle critiche: fisico da sballo

La sensualità prorompente di Amelia Fiore non la scopriamo certo oggi. La seducente pugliese, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è una vera meraviglia e su Instagram continua a regalare ai suoi fan scatti da infarto. In questo freddo e piovoso inverno, i ricordi dell’estate causano tanta nostalgia. E del resto, come ha spiegato lei stessa, di foto da postare in ‘archivio’ ne ha ancora, abbastanza per andare avanti almeno fino al ritorno della bella stagione.

Amelia Fiore, esplosiva più che mai in costume: il lato B è stratosferico, che replica da urlo

Una visione sicuramente gradita dai fan, anche se per la bella Amelia non sono mancate le critiche per l’esposizione dei suoi scatti. La risposta a tono non si è fatta attendere: “Comunque, se vi do fastidio con le mie foto, ditemelo che continuo”, scrive, scanzonata, nella didascalia, fermamente intenzionata a proseguire. Una dichiarazione di ‘guerra’ bella e buona, che con lo scatto a fargli da cornice lascia senza fiato.

Ennesima foto in costume, fisico più esagerato che mai. Questa volta, protagonista assoluto, in primo piano, il lato B, davvero spettacolare. Rotondità che accendono la fantasia e garantiscono like a manetta.