La Morali condivide su Instagram una foto in cui appare con un top nero che fa venire il capogiro, il seno è in vista

Elena Morali lascia senza fiato su Instagram con indosso un top strettissimo nero che mette in risalto il seno. Sembra una barbie con i capelli lunghi biondi e un fisico da urlo. Su instagram risponde a qualche domanda sul suo conto e rivela che è iscritta su Onlyfans, un sito che serve a mettere foto private da mandare solamente a chi si abbona e quindi paga una retta mensile. I contenuti ovviamente sono di solito abbastanza piccanti rispetto alle foto normali, proprio perché sono in esclusiva a chi paga.

Elena Morali e la dolce dedica a Luigi Favoloso

La Morali ha dedicato del tempo a rispondere alle domande morbose dei fan, una tra queste è quale fosse il suo uomo ideale e se Luigi lo rispecchia. La risposta della ex pupa è stata categorica e fa delle rivelazioni sul carattere del compagno. “Diciamo che non ho mai avuto un uomo ideale ma luigi si avvicina tantissimo all’idea di principe azzurro. é premuroso, romantico, dolce, si prende cura di me, è protettivo.

Mi cucina di tutto, è un po un elefante quando si muove e magari dobbiamo lavorare sul suo essere permaloso ma per il resto è perfetto”. Una dichiarazione d’amore molto bella e importante, ha definito il suo uomo un principe azzurro. Dopo aver visto Favoloso litigare in tutti i modi possibili con la ex Nina Moric, a fronte di accuse assurde e gravi ora sembra aver trovato la sua serenità insieme alla Morali.

Anche la ex pupa appare felice e non ha mai parlato male del compagno, anzi lo definisce l’uomo ideale. Insieme formano una bellissima coppia e sembrano davvero molto innamorati. Si sono anche sposati a Zanzibar questa estate, sulla spiaggia bellissima sotto ad un gazebo di bamboo e a piedi nudi, che sogno.