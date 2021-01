Ginevra Lamborghini annuncia sul profilo Instagram l’uscita dei suo singolo “Alibi” e lo comunica con un post spettacolare!

La talentuosissima cantante, influencer e addetta al settore delle comunicazioni all’interno dell’azienda di famiglia pubblica un post per comunicare ai fans l’uscita del suo nuovo singolo “Alibi“, provvisto anche del videoclip: “ALIBI video e singolo fuori ora!“.

Nello scatto, la sorella di Elettra Lamborghini è appoggiata ad una macchina, tiene tra le dita una sigaretta e ha lo sguardo fisso: guarda dritto davanti a sé.

Indossa una morbida pelliccia a quadri bianca e nera ed ha i capelli sciolti e mossi.

Ha ricevuto più di 800 like e 20 commenti in due ore: numeri alle stelle!

Un po’ di Ginevra Lamborghini: “Sto ancora cercando di capire chi sono veramente“

Nel corso di un’intervista a Fanpage.it, Ginevra Lamborghini racconta un po’ di sé: “Sto ancora cercando di capire chi sono veramente, mi sento una creativa, mi sono sempre appassionata a tutto quello che era il mondo artistico, dalla musica al cinema alla letteratura. Sono cresciuta in un contesto dove era ricco il pregiudizio, ovunque, sempre. Il continuo essere messa sotto mira, come ‘sei la figlia di’, mi ha portato a dire ‘questa sono io’. Non sono la ragazza viziata, che ha tutto e che vive in un mondo di lussi estremi“.

E ancora: “Ginevra che ha sempre dimostrato di essere una ragazza normale, con le proprie passioni che sono simili a quelle di tanti altri ragazzi“.