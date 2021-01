Ginevra Lamborghini, profilo mozzafiato: bella quanto sua sorella FOTO

Ginevra Lamborghini, profilo mozzafiato: bella quanto sua sorella. La cantante ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram

Ginevra Lamborghini è nata a Bologna il 25 settembre del 1994, in una delle famiglie più conosciute d’Italia: suo nonno è Ferruccio Lamborghini, l’uomo che è riuscito ad unire le auto al mondo dell’arte, creando il marchio di Supercar noto in tutto il mondo. Le automobili sono state acquistate da milionari di tutto il mondo che hanno fatto a gara per avere il modello più esclusivo.

Ginevra Lamborghini fa impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Tonino Lamborghini e Luisa Perterlongo sono i suoi genitori, ma non è figlia unica: ha un fratello e tre sorelle, tra cui la nota Elettra Lamborghini. Non si sa in che rapporti sia con i suoi fratelli ma pare che ci sia un brutto diverbio tra lei ed Elettra. Potrebbe essere qualcosa di davvero grave perché quando qualche mese fa Elettra si è sposata, non ha invitato sua sorella al matrimonio. Nonostante le divergenze sono molto simili: anche Ginevra ha una passione profonda per la musica.

Ginevra ha ottenuto il diploma di maturità e poi ha frequentato l’Università Cattolica di Milano, dove ha seguito il corso di scienze e relazioni internazionali. Successivamente si è resa conto che questo percorso non faceva per lei e ha deciso di iscriversi all’Università di Bologna per seguire Cultura e tecnica del fashion.