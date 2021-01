Sabrina Salerno continua a far impazzire i suoi followers con scatti favolosi in cui mette in mostra la sua bellezza e il suo fisico esplosivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina Salerno, nonostante gli anni che passano, è sempre una donna bellissima e affascinante. La cantante è in splendida forma e continua ad allenare il suo corpo con costanza e rigore. Seguitissima sui social network, la nativa di Genova continua a far girare la testa ai suoi ammiratori con scatti strabilianti.

Sabrina, anche oggi, ha fatto uno splendido regalo ai suoi fan condividendo una fotografia meravigliosa. L’esplosività del suo corpo e la bellezza del suo viso mandano sempre in visibilio i fan. Se siete curiosi di guardare lo scatto di oggi, cliccate su successivo.

Sabrina Salerno favolosa in primo piano: in canotta fa impazzire tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina, anche oggi, ha lasciato tutti a bocca aperta condividendo una fotografia bellissima. La cantante è nello spazio palestra e indossa una canotta estremamente sensuale che mette in risalto le sue forme da brividi. Il suo sguardo profondo e le sue labbra irresistibili fanno impazzire tutti.

La 52enne ha scritto un messaggio alquanto profondo in didascalia. “In questo momento, uno dei gesti che più mi manca è dare la mano alle persone”, si legge. Il post ha collezionato 20mila cuoricini in pochissimo tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

La nativa di Genova, qualche settimana fa, mandò letteralmente il web in tilt con una foto sul letto da capogiro. La classe 1968 piazzò il suo incredibile décolleté in primissimo piano.