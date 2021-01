Marianna Vertola, la bellissima influencer si racconta…

La giovanissima ex corteggiatrice e tentatrice, si racconta ai nostri microfoni affrontando diversi temi e spiegandoci com’è nata la sua professione e qual è l’ambizione che la spinge a inseguire il suo sogno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marianna vertola (@mariannavertola)

Marianna Vertola, napoletana doc, classe 97. Fisico da urlo, occhi verdi e 1.78 di altezza. Modella, influencer, conduttrice di trasmissioni sportive.

259mila followers su Instagram. Studia dizione, recitazione e portamento.

Nota al pubblico per la sua partecipazione come corteggiatrice di Uomini e donne e come tentatrice di Temptation Island.

Ha affiancato Raffaele Auriemma nel programma Si gonfia la rete su Tv8 e ha condotto Eight Rooms su Canale Italia.

Nell’intervista che ci ha rilasciato ha voluto raccontare i progetti e i suoi sogni nel cassetto.

Si descrive come una ragazza semplice, si è diplomata al liceo scientifico, ha studiato recitazione, dizione e portamento e sta cercando di realizzare i suoi sogni nonostante il periodo difficile che stiamo attraversando augurando a tutti i ragazzi della sua età di non mollare perché con l’impegno e un pizzico di fortuna qualcosa di magico può accadere.

Le sue esperienze nel mondo dello spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marianna vertola (@mariannavertola)

Il suo sogno da bambina era quello di sfilare e lo faceva per gioco sin da piccola, trasformandolo poi nel suo lavoro.

Ha una grande passione per il calcio grazie alla quale è riuscita a prendere parte di alcune trasmissioni sportive, ottenendo ruoli sempre più importanti all’interno di essa.

Ci ha parlato delle sue esperienze principali nel mondo della televisione ricordando Temptation Island come il programma che le è rimasto maggiormente nel cuore, descrivendolo come un vero e proprio percorso interiore dove ci si riscopre.

E non riguarda unicamente quello che viene trasmetto in televisione, sulle dinamiche di coppia, ma tutto quello che c’è dietro a quei 21 giorni, estraniati dal mondo, senza contatti con l’esterno.

A proposito di Temptation Island in quel periodo ha vissuto senza smartphone e quindi senza social, in un periodo in cui occupano una parte fondamentale della nostra vita soprattutto per chi, come lei, ci basa anche il suo lavoro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marianna vertola (@mariannavertola)

Ci ha così raccontato i pro e i contro di questo mezzo del futuro spiegandoci come lo vive al giorno d’oggi un’influencer.

MELISSA LANDOLINA

PER VEDERE L’INTERVISTA COMPLETA DI MARIANNA VERTOLA GUARDA IL VIDEO: