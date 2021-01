Iva Zanicchi senza freni: “Ho perso la testa per Can Yaman”

Iva Zanicchi in un’intervista si confessa senza freni e dichiara di far parte delle tante donne che hanno perso la testa per Can Yaman

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iva Zanicchi (@ivazanicchireal)

Nel corso di un’intervista pubblicata dal settimanale Vero, Iva Zanicchi ha rivelato di essere tra le fandi Can Yaman. L’Aquila di Ligonchio, con la genuinità e la schiettezza che da sempre l’ha accompagnata, ha infatti dichiarato di non essere insensibile al fascino del bell’attore turco. Yaman recentemente è stato multato a Roma in quanto, durante le riprese di uno spot realizzato da Ferzan Ozpetek, non ha rispettato le misure di sicurezza anti Covid. Di questo la Zanicchi in realtà si è mostrata soddisfatta. La cantante fa parte infatti dei tanti italiani che sono stati contagiati dal virus infatti la cantante non poteva certamente perdonargliela benevolmente. “Devo confessare che prima dell’apparizione di Can da Maria De Filippi a C’è posta per te non lo conoscevo – ha dichiarato l’ex parlamentare – poi mi ha chiamato un’amica implorandomi di farglielo conoscere“. Da quel momento quindi Iva ha iniziato ad interessarsi all’attore.

LEGGI ANCHE -> Miriana Trevisan, quando lo shooting è sexy: che schianto – FOTO

Iva Zanicchi: “Can Yaman è un selvaggio”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

LEGGI ANCHE -> Elisabetta Gregoraci scandalo a letto, la mano proprio lì per coprire – FOTO

Nel corso della sua intervista Iva Zanicchi si è lasciata andare alle sue appassionate considerazioni su Can Yaman. “Ormai con la pandemia di sesso se ne parla tanto ma se ne fa poco – ha detto la cantante – e l’attore turco fa certamente sognare“. Secondo Iva inoltre Yaman ha una particolarità che lo rende decisamente appetibile agli occhi delle signore. Addirittura si spinge ad un paragone con Kabir Bedi ai tempi della sua interpretazione di Sandokan. “Can è come un uomo della foresta, è un selvaggio che magari si lava anche poco ma meglio così perché se profuma perde tutto“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iva Zanicchi (@ivazanicchireal)

Una qualità che per Iva gli permette di entrare nei sogni delle donne le quali pensando al bel Can magari riescono a vivere quelle fantasie che possono migliorare anche i rapporti con i propri mariti.