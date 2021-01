Alessandra Amoroso, tuta micro e cuissard. Nel salotto di Verissimo fa incetta di cuori – FOTO

Le due amiche Alessandra Amoroso e Emma Marrone si sono presentate a Verissimo con due look pazzeschi che hanno messo ko i fan

Alessandra Amoroso ed Emma Marrone sono state ospiti oggi all’appuntamento pomeridiano di “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin. Le due cantanti hanno parlato della loro amicizia e della loro carriera fatta di successi senza tempo e di tantissime soddisfazioni personali.

Entrambe hanno ringraziato le loro stupende famiglie che in questi lunghi anni le hanno supportate e aiutate a crescere come artiste che adesso hanno anche deciso di concretizzare questa bella amicizia portano il brano realizzato insieme “Pezzo di cuore“.

Il brano, prodotto da Dardust e scritto insieme a Davide Petrella, è disponibile dallo scorso 15 gennaio su tutte le piattaforme digitali, in radio e negli store. Mentre dal 29 gennaio sarà inoltre disponibile in edizione limitata nella versione vinile 45 giri, acquistabile in esclusiva sul sito di Universal Music Italia.

Alessandra Amoroso, grintosissima in corto. Paradisiaca