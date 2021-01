Jolanda De Rienzo, nuovo look e scollatura esplosiva: meravigliosa – FOTO

Jolanda De Rienzo non smette di incantare sui social network: la nota conduttrice ha condiviso l’ennesimo scatto esplosivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jolanda De Rienzo (@jolefiore)

Jolanda De Rienzo è una conduttrice molto amata e apprezzata dai telespettatori. La napoletana ha conquistato il cuore degli appassionati di calcio con la sua bravura e la sua bellezza mozzafiato. La classe 1984, dopo la parentesi a ‘Goal Show’ con Walter De Maggio, ha condotto ‘Aspettando calciomercato’ su Sportitalia. La 36enne, al momento, è alla direzione di “Fuori gioco – Il calcio come nessuno ve lo racconta”.

Jolanda è attivissima sui social network: la conduttrice ama pubblicare scatti prorompenti in cui mette in mostra la sua bellezza straordinaria e il suo fisico da capogiro. La napoletana, poco fa, ha postato un paio di foto davvero esplosive.

Jolanda De Rienzo, nuovo look e scollatura mozzafiato: incantevole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jolanda De Rienzo (@jolefiore)

Jolanda, poco fa, ha mandato i fan in visibilio condividendo un paio di fotografie meravigliose. La presentatrice ha cambiato totalmente look, passando dai capelli scuri ad un colore decisamente più chiaro. La napoletana indossa jeans super attillati e un maglione davvero fantastico. La sua scollatura profonda fa impazzire letteralmente i fan: il suo seno esplosivo non passa mai inosservato. Nella seconda foto in particolare, il suo décolleté fa girare la testa ai fan.

L’immagine ha raccolto 14mila cuoricini in poche ore. I post della giornalista raccolgono sempre grandi numeri e consensi da parte dei followers. Gli utenti amano anche commentare con entusiasmo, rilasciando paroline di apprezzamento ed emoticon eloquenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jolanda De Rienzo (@jolefiore)

La De Rienzo, qualche settimana fa, condivise una fotografia pazzesca in cui indossava soltanto l’intimo.