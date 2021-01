Bianca Guaccero e il suo stile inconfondibile: bellezza splendente – FOTO

La conduttrice Bianca Guaccero non smette mai di stupire, sfodera eleganza e charme in uno scatto che ne ritrae interamente la bellezza

Bianca Guaccero è un cocktail di simpatia, entusiasmo e bellezza. Unica nel suo genere, può passare dalla modalità femme fatale alla comicità, senza perdere un briciolo di credibilità.

Conduttrice, attrice, cantante, non manca niente al suo bagaglio di abilità. Amatissima dal pubblico, al quale tiene compagnia nella conduzione di Detto Fatto, riesce a rendere frizzante qualsiasi parentesi del programma.

LEGGI ANCHE —> Kasia Smutniak, primo piano da vera diva. Labbra e occhi che ipnotizzano | FOTO

Bianca Guaccero e lo stile inconfondibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

LEGGI ANCHE —> Cristina Chiabotto supera il Covid e svela il sesso del figlio

La conduttrice, che ha da poco compiuto 40 anni, è più in forma che mai. Nella foto postata su Instagram appare in tutto il suo splendore. Capelli scuri lucenti, sorriso candido, incorniciato da labbra carnose illuminate da un lucidalabbra.

Il trucco mai eccessivo ma sempre efficace, sfoggia una silhouette da invidia. La camicia bianca con maniche a sbuffo elegantissima inserita in un pantalone nero, a vita alta, dritto e semplice come quello che tutte vorremmo avere nell’armadio. Un outfit sobrio, ma su di lei sufficiente a esaltare al massimo la sua bellezza.

Pochi giorni fa aveva pubblicato un’altra diapositiva, questa volta in un look preziosissimo che aveva letteralmente mandato in estasi i fan. La stessa stoffa che potrebbe appartenere all’abito di una principessa finisce nel suo completo blu con giacca e pantalone, per rimodernare l’eleganza del vestiario femminile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Sexy come non mai, Bianca indossa gli indumenti con la stessa sensualità con la quale si esibisce la lingerie e sfodera uno sguardo profondo che infuoca il social. Sublime!