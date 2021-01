Kasia Smutniak, primo piano da vera diva. Labbra e occhi che ipnotizzano | FOTO

Kasia Smutniak è una vera bellezza nell’ultima foto apparsa su Instagram: sguardo da femme fatale e labbra incantevoli

Bella e provocante pur nella sua estrema eleganza, Kasia Smutniak è una donna dalle mille sfaccettature. Su Instagram, oltre a condividere scatti del suo lavoro, l’attrice si mostra in tutta la propria avvenenza, regalando ai followers visioni che lasciano a bocca asciutta. Come quella nell’ultimo post, in cui Kasia, in bianco e nero, assomiglia ad una diva di altri tempi. Il trucco marcato agli occhi, assieme alle labbra estremamente sensuali, cattura gli sguardi degli utenti, che si complimentano con lei. “Splendida” – le dice qualcuno, e qualcun altro rincara la dose – “Ciaone“.

Kasia Smutniak, la rara malattia da cui è affetta

Kasia, icona di bellezza e di stile, ha deciso di aprire il suo cuore al pubblico che la segue. L’attrice, affetta da una rara malattia, ha trovato il coraggio di parlare della propria condizione, dopo svariati anni trascorsi nel silenzio. Si tratta di vitiligine, una malattia che colpisce le cellule della pelle, incapaci di produrre melanina. Proprio per questo, chi ne soffre esibisce delle chiazze più chiare sulla pelle, più o meno estese a seconda della gravità.

L’attrice, che inizialmente mal tollerava la malattia, tendeva sempre all’utilizzo di fondotinta che coprissero questo “difetto”. Addirittura, durante gli shooting, la Smutniak pregava il fotografo di adoperare degli appositi programmi per cancellare le macchie. A distanza di anni, tuttavia, Kasia non teme più la vitiligine: fiera di ogni propria sfaccettatura, l’attrice ha mostrato con orgoglio le tanto odiate chiazze.

L’ex compagna di Pietro Taricone ha svelato di aver fatto un percorso su se stessa: tale percorso le ha permesso di accettare ogni parte di sé. Anche la vitiligine, che per tanto tempo ha desiderato nascondere.