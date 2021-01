Cade Aereo in Sud America, strage per un’altra squadra di calcio

Tragedia per i giocatori di una squadra di calcio in Sud America. Alcune ore fa è precipitato un aereo che trasportava i giocatori di una squadra di calcio del Brasile

Un terribile disastro aereo si è verificato poche ore fa in Sud America. È caduto un aereo su cui viaggiava una squadra di calcio del Brasile che militava in Serie B, Las Palmas. Sono morti quattro giocatori e il presidente del club. Lo staff della squadra brasiliana ha reso noto che sul velivolo viaggiavano i seguenti giocatori: Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari. Il presidente della squadra si chiamava Lucas Meira. Non si hanno notizie dell’identità del pilota, identificato solo come Wagner. La squadra era diretta a Goiânia per disputare un incontro di Copa Verde contro il Vila Nova.