Cristina Buccino, sotto la canotta niente: il VIDEO che fa impazzire il web

Cristina Buccino ha condiviso poco fa un video dove appare con un pantalone nero e una canotta bianca da cui si intravedono alla perfezione le sue forme

Cristina Buccino ha pubblicato un video in cui si mostra vestita di tutto punto con un elegante pantalone nero e una canotta bianca da cui il suo lato A emerge impetuoso. La influencer infatti non indossa il reggiseno e si è dilettata a far impazzire il suo pubblico con i suoi movimenti sensuali e suadenti. La canzone che fa da sottofondo a queste splendidi immagini della Buccino è di M83, un gruppo elettronico francese, che sembra abbia messo in musica per lei questo splendido brano, intitolato “Wait“. Il video è stata la nota finale emersa a distanza di un giorno dalle foto pubblicate ieri in cui la top social è abbigliata alla stessa maniera. La gioia dei fan non si è fatta attendere: sia le foto che la clip hanno ricevuto tantissimi mi piace e una pioggia di commenti di ammirazione. La didascalia che accompagna la foto recita: “È la fine”: ovvero quello che sicuramente avranno pensato i suoi seguaci.

Cristina Buccino video e foto della modella e showgirl