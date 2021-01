Sandra Milo, senza veli completamente: la FOTO fa il giro del web

Sandra Milo il prossimo marzo spegnerà 88 splendide candeline ed ha sconvolto il web con una foto senza veli riuscendo ad incantare i suoi ammiratori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sandra Milo (@sandramiloreal)

Sandra Milo si conferma regina di stile ed ironia con uno scatto pubblicato sulla copertina del magazine Flewid. Alla soglia degli 88 anni l’attrice più amata del cinema d’autore si è mostrata completamente senza veli sfoggiando un fisico degno di una pin up. La Sandra nazionale si è lasciata ritrarre in un ambiente completamente bianco, seduta su un letto e coperta da un candido lenzuolo. Le gambe sono volutamente distese e messe in rilievo dando prova che il passare degli anni non può nulla su chi è stato alla nascita benedetto dalla natura. I suoi capelli biondi, che l’hanno da sempre contraddistinta, appaiono legati e le labbra impreziosite da un rossetto rosso fuoco rappresentano il vero centro dello scatto. Impossibile non notare il suo sguardo sempre vivace e sbarazzino che rappresenta la prova della sua eterna giovinezza.

LEGGI ANCHE -> Chiara Ferragni, solo reggiseno e pancino fuori. Una mamma bellissima – FOTO

Sandra Milo, la straordinaria carriera di una diva

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sandra Milo (@sandramiloreal)

LEGGI ANCHE -> Cristina Buccino, sotto la canotta niente: il VIDEO che fa impazzire il web

Sandra Milo ha esordito nel mondo del cinema ancora giovanissima nel film Lo scapolo al fianco del grande Alberto Sordi. Da quel momento la sua carriera è stata costellata da una serie di successi. La sua innata bellezza e al suo fisico da “maggiorata” al quale si univa un indiscutibile talento l’hanno fatta diventare una vera diva. Durante il suo percorso artistico è riuscita a lavorare con i personaggi che hanno fatto la storia del cinema italiano come Vittorio De Sica e Roberto Rossellini. Per lungo tempo è stata considerata una delle attrici preferite da Federico Fellini con il quale intreccerà una relazione clandestina durata ben 17 anni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sandra Milo (@sandramiloreal)

Dopo la nascita dei figli avuti da Ottavio de Lollis la Milo ha deciso di abbandonare le scene per dedicarsi completamente alla famiglia. Una pausa dal cinema che si interromperà a partire dal 1979 con la sua partecipazione ad alcune pellicole di genere.