A causa del cambiamento climatico, la fascia di pioggia Tropicale tenderà a spostarsi coprendo quasi la totalità del Pianeta: conseguenze nefaste per la specie umana.

Due terzi del Pianeta Terra, entro il 2100, saranno a rischio sopravvivenza a causa del cambiamento climatico. Questo quanto emerso da un recente studio pubblicato sulla nota rivista scientifica Nature da cui è emerso che la fascia di pioggia tropicale potrebbe spostarsi mettendo a repentaglio la vita di miliardi di persone.

How will the position of the Earth's tropical rain belt be affected by #climatechange in different parts of the world? Read our new #research, published with @SpringerNature in @NatureClimate to find out!https://t.co/auSD6JXSf9

A few key points below (1/6). pic.twitter.com/QXWI68GHXj

— Antonios Mamalakis (@AntoniosMamala2) January 18, 2021