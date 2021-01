Chiara Ferragni, solo reggiseno e pancino fuori. Una mamma bellissima – FOTO

Chiara Ferragni ha appena postato tre foto in reggiseno con il “pancino” da fuori per mostrare orgogliosa il suo fisico all’ottavo mese

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni ha appena pubblicato una tripletta di foto in cui mostra fiera la sua pancia ormai all’ottavo mese di gravidanza. La fashion blogger è raggiante, sfoggia infatti un sorriso luminoso e gli occhi le luccicano per la felicità di essere entrata nella 31esima settimana. La moglie di Fedez ha un fisico perfetto infatti non ha preso tanto peso durante la sua seconda gravidanza. Ha infatti dichiarato di essere ingrassata solo 8 chili e mezzo mentre era alla trentesima settimana. Ogni gravidanza è però differente, la Ferragni infatti con Leone aveva preso 15 chili. Negli ultimi giorni la 33enne ha risposto tramite l’applicazione di Instagram delle domande a un follower che le chiedeva se lei e Fedez avessero già scelto il nome della piccola in arrivo.

LEGGI ANCHE -> Chiara Nasti, la canotta c’è ma copre poco: seno mai visto FOTO

Chiara Ferragni e il nome della sorellina di Leone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

LEGGI ANCHE -> Chiara Nasti, il regalo di compleanno lo fa lei: scollatura più provocante che mai FOTO

“Abbiamo scelto il suo nome mesi fa” è stata la risposta di Chiara senza svelare però come si chiamerà la bimba. Molto probabilmente i coniugi Ferragnez comunicheranno il suo nome solo alla nascita ormai imminente della secondogenita. La sorellina di Leone Maria infatti nascerà infatti tra un mesetto, giusto in tempo per vedere il papà partecipare al prossimo Festival di Sanremo. Se la kermesse canora si terrà dal 2 al 6 marzo come previsto, Fedez sarà tra i big in gara, in coppia Francesca Michielin con la canzone “Chiamami per nome”. Brano che si preannuncia già un successo dopo le altre collaborazioni tra il rapper e la cantante da primi posti in classifica con brani come “Magnifico” e “Cigno nero”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Intanto Leone avrà una sorellina, di cui i suoi genitori hanno documentato tutto: dall’annuncio sui social a ottobre 2020 alla prima ecografia fino al corpo di Chiara Ferragni che cambia.