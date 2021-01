Mara Venier, il faccia a faccia con Teo Mammucari: “Litigavamo come matti”

Teo Mammucari, ospite di Mara Venier, ha raccontato dei divertenti retroscena sul loro rapporto. A “Tu si que vales”, i due non potevano far a meno di litigare

Un rapporto di amore e odio, quello fra Teo Mammucari e Mara Venier. Il comico, ospite di “Domenica In”, ha ricordato assieme alla conduttrice il tempo trascorso a “Tu si que vales”, fra battute irriverenti ed immancabili liti. Teo e Mara hanno partecipato a ben tre edizioni del programma di Maria De Filippi, prima che la Venier tornasse al timone della domenica pomeriggio di Rai 1. Mammucari, che si divertiva a stuzzicarla e a prenderla in giro, si è complimentato con lei subito dopo aver messo piede in studio. “Non so come fai senza il tuo pubblico, ti ammiro“: queste le sue parole.

Mara Venier a Teo Mammucari: “Litigavamo come matti”

I telespettatori di “Tu si que vales” hanno frequentemente assistito alle liti fra Teo Mammucari e Mara Venier. D’altronde, anche la conduttrice di “Domenica In” non ha nascosto le incomprensioni con il collega. “Litigavamo come matti – ammette la Venier, proseguendo poi – Ci divertivamo. Le mie reazioni sono state le più disparate“.

Teo, dal canto suo, ha confessato di essersi divertito particolarmente a stuzzicare Mara. La conduttrice, a differenza delle altre donne presenti in studio, reagiva con particolare stizza ai suoi scherzi, e per tale motivo era il suo bersaglio preferito. Il comico, che non le ha risparmiato battute pungenti e provocazioni, sapeva tuttavia come farsi perdonare.

“Lui aveva dei gesti di grande carineria“, ha commentato la conduttrice di “Domenica In”, guardando il suo ospite con estrema tenerezza. E’ evidente che, a dispetto dei trascorsi, il bene che lega Teo e Mara è un sentimento davvero speciale.