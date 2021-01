Antonella Elia quanto guadagna al GF Vip? Cachet stellare, è polemica. L’opinionista del programma guadagna una cifra da capogiro: scoppia la bufera sui social

Antonella Elia è la famosa opinionista di questa edizione del Grande Fratello Vip. Solo l’anno scorso è stata una delle protagoniste indiscusse della quarta edizione. Con la sua ironia e la sua lingua tagliente ha conquistato una parte di telespettatori che ha imparato ad adorarla. Dopo qualche mese l’abbiamo vista a Temptation Island insieme al suo fidanzato Pietro Delle Piane, e alla fine dell’estate era sulla poltrona di opinionista della nuova edizione del GF condotto ancora una volta da Alfonso Signorini.

Antonella Elia e il cachet stellare che guadagna al Grande Fratello Vip

Non a tutti piace in questo ruolo, a volte le sue opinioni sono troppo taglienti per essere apprezzate e proprio lunedì è finita nel mirino dei social per delle parole molto dure e poco veritiere che ha riservato al concorrente Tommaso Zorzi. Ciò che si chiedono tutti è: quanto guadagna Antonella per stare lì a dare opinioni così pesanti? Secondo un’indiscrezione di Novella2000, pare che la Elia guadagni ben 15mila euro a puntata.

Una cifra da capogiro e ora che questo dubbio è stato risolto ciò che si chiedono tutti è se sarà confermata nuovamente come opinionista oppure sostituita da Tommaso Zorzi.