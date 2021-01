Chiara Nasti, la canotta c’è ma copre poco: seno mai visto – FOTO

Chiara Nasti è sempre più sensuale sui social network. Questa volta la influencer ha pubblicato una foto che ha fatto letteralmente impazzire i follower

La influencer Chiara Nasti è sulla cresta dell’onda per i suoi innumerevoli scatti hot dedicati ai suoi follower. La bella top social ha appena reso noto un suo scatto in cui è coperta solo da un reggiseno sportivo a forma di triangolo bianco nero rigorosamente griffato Chrisitian Dior da cui il suo seno fuoriesce con prepotenza. Il top all’ultimo grido infatti non riesce a contenere le sue forme ultra esplosive, che fanno capolino e attraggono gli occhi dei maschietti in giro per il web e non solo. La Nasti infatti ha collezionato in poco tempo già oltre 68 mila cuoricini di gradimento e commenti entusiastici tra chi scrive “Bellissimo top” e chi si spinge ancora più in là con ardore con parole irripetibili. I lunghi capelli biondi le scendono morbidi proprio sul lato A e rendono lo scatto ancora più sensuale.

Le foto di Chiara Nasti che ha anticipato Chiara Ferragni