Elisa Maino, l’outfit da capogiro e le gambe in primo piano – FOTO

La giovanissima star dei social è sempre sul pezzo e pubblica uno scatto mostrando le sue gambe longilinee e un outfit da far tendenza…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA MAINO (@la_mainoo)

Elisa Maino, classe 2003, a soli 15 anni è diventata una star di Youtube e oggi appena maggiorenne è una vera diva dei social, compreso Instagram dove vanta 2,6 milioni di followers.

Da Riva del Garda alla California ha ottenuto un successo di fama internazionale. E’ nata il 17 gennaio del 2003. Origini lontane dal mondo dello spettacolo: figlia di una geometra e di un impiegato, ha un fratello che studia ingegneria.

Elisa però è stata fin da subito affascinata dal mondo social ed è diventata una vera e propria star. Nel 2017 è stata la prima italiana ad oltrepassare un milione di followers su Musical.ly (oggi Tik tok).

Ha scritto due libri, tra cui Non ti scordar di me (2019) ed è stata protagonista di OPS, un film documentario sulla sua vita.

Gli scatti da vera diva

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA MAINO (@la_mainoo)

Ha iniziato a guadagnare da giovanissima ma non ha ancora le idee chiare: “Non lo so, i soldi che guadagno i miei genitori li mettono da parte per assicurare il mio futuro scolastico. Però prima questo era un hobby e ora assomiglia di più a un lavoro“.

Eppure la ragazza sembra essere molto parsimoniosa: “A parte il computer e la macchina fotografica per migliorare la qualità, allontano i capricci e penso al futuro: l’università costicchia. Sogno di diventare chirurgo“.

I genitori la supportano ma l’hanno sempre seguita e controllata essendo diventata una star a soli 15 anni: “Per fortuna ho genitori rigidi: sempre connessi ai miei account, detengono ogni mia password“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA MAINO (@la_mainoo)

Oltre ad avere una grande personalità ha anche un fisico da far invidia, eppure da più piccola è stata un’arma a doppio taglio: “Da piccola sono stata vittima di bullismo perché ero sempre la più alta. Ora sono immune, non mi fanno nessun effetto“.