Claudia Dionigi posta un’altra foto su Instagram: splendida a letto

Claudia Dionigi, influencer ormai seguitissima, delizia i suoi fan con degli scatti stupendi: l’ultimo è imperdibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia (@claudiadionigi)



Claudia Dionigi ha raggiunto la notorietà in seguito all’esperienza come corteggiatrice a Uomini e Donne, contendendosi l’amore di Lorenzo Riccardi insieme a Giulia Cavaglia. Dopo l’estenuante attesa, in cui sembrava la scelta vertesse sulla rivale, finalmente ha coronato l’amore insieme al tronista, diventando una coppia affiatatissima e tra le più seguite di quelle uscite dallo studio di Maria De Filippi.

Durante la sua permanenza nel programma, Claudia ha colpito il pubblico e i telespettatori con la veracità romana che la contraddistingue. Con pazienza ma non remissività, ha potuto affrontare il percorso di ostacoli posti dall’ironico e vivace Lorenzo. Il carattere così sincero, maturo e spontaneo della corteggiatrice l’hanno portata a essere la scelta e l’influencer seguitissima che è oggi.

Claudia Dionigi si mostra in tutta la sua naturale bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia (@claudiadionigi)

Claudia nasce a Roma nel 1990, frequenta il Liceo Classico ma non prosegue gli studi e si dedica all’azienda di famiglia, a cui è molto legata. Gestisce il Vivaio di proprietà situato a Latina con molto piacere, essendo amante della natura e delle piante. Fino all’esperienza a Uomini e Donne che l’ha portata a conoscere il suo attuale compagno Lorenzo. I due si sono dimostrati veramente innamorati e coesi e hanno continuato a postare foto del loro rapporto, per la gioia dei fedelissimi e affezionati fan che li seguono.

Claudia però ha raggiunto un’importante notorietà social oltre la sua relazione, è una influencer con più di un milione di followers. La sua carta vincente è la semplicità, oltre che l’evidente bellezza, motivo che la rende un esempio per molte ragazze. L’ultima foto postata ne è la spiegazione.

L’ex corteggiatrice appare in una dolcissima tenuta casalinga, indossa un elegante ma tenero pigiama di orsacchiotti e si mostra struccata, sorridente, appena sveglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia (@claudiadionigi)

Il ritratto della naturalezza e della meraviglia, senza alcun inganno. Non è difficile comprendere come abbia rubato il cuore del fortunatissimo Lorenzo.