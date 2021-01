Filippa Lagerback, “solo una volta a settimana”. È boom di like – FOTO

Filippa Lagerback ha condiviso uno scatto davvero spassoso nella sua pagina Instagram, la pizza è esagerata. Vedere per credere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippa Lagerback (@filippalagerback)

Indossa sempre un caldo sorriso accogliente, forse l’indole nordica la aiuta, ma l’effetto che ha questa sua costante calma piace molto ai suoi fan. Filippa Lagerback continua la sua veste di co-conduttrice nel programma di “Che temo che fa” accanto a Fabio Fazio, e cerca di regalare qualche attimo di normalità anche in questa situazione così difficile.

Elegante e signorile, gli scatti condivisi sulla sua pagina Instagram sono all’insegna del buon gusto che non di rado poi vengono a che ripresi da moltissime riviste patinate come esempio di stile glamour da seguire per le tendenze in atto.

LEGGI ANCHE -> Valentina Vignali, selfie in bagno e slip non pervenuti, apocalittica – FOTO

Filippa Lagerback, “Pizza? Chi, io?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippa Lagerback (@filippalagerback)

LEGGI ANCHE –> Nicole Minetti, “ricordi” social, tutte le FOTO da “vietato ai minori”

“Pizza solo una volta alla settimana? Ok 🍕😅🍕” scrive Filippa Lagerback mentre regge tra le mani un cartone della pizza forse un po’ troppo grande rispetto alla media. La foto suscita presto grande ilarità da parte dei suoi fan che scherzano evidentemente sul tono ironico della sua affermazione, se la pizza così abbondante è solo una volta a settimana forse però riesce a durare anche diversi giorni per una persona sola.

Anche Benedetta Parodi si lascia andare ad un semplice e genuino commento a margine dello scatto, “Wow”. “Esagerata”, “Vabbè, con le verdure fa dimagrire 😊😊”, “Con le verdure per non avere sensi di colpa 😅”, “Devono venire in due per la consegna😂” scrivono altri fan molto allegri per lo scatto umoristico condiviso e che ottiene in poco tempo oltre 18mila like.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Poi però Filippa, per discolparsi dalla mangiata ghiotta, si dedica nelle stories a un po’ di sana cyclette, con completo ciclistico annesso per concentrarsi maggiormente e riuscire ad ottenere performance ottimali.