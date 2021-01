Nicole Minetti “ricordi” social, tutte le FOTO da “vietato ai minori”

La ex consigliera Nicole Minetti incanta Instagram con tre scatti amarcord letteralmente a luci rosse, i fan sono in delirio per tanta beltà

Classe 1985, Nicole Minetti è stata una delle figure più discusse della politica italiana all’epoca della sia partecipazione, prima come consigliere regionale per il PdL durante la XVI Legislatura della Regione Lombardia, e poi eletta nella lista Formigoni alle elezioni del 2010.

Oggi la sua vita da 35enne è decisamente cambiata, ma resta pur sempre una delle maggiori fantasie erotiche di moltissimi uomini, grazie al suo fisico longilineo e le forme sinuose che rapiscono e seducono. Neppure lo scandalo Ruby, che l’ha accusata di favoreggiamento alla prostituzione e condannata poi nel 2019 dalla Cassazione a due anni e 10 mesi, ne hanno leso l’identità.

Lato B esplosivo per Nicole Minetti, tre ricordi amarcord da togliere il fiato

Se per l’ex igienista dentale si è smorzata la voglia di darsi alla politica, invece il desiderio di mostrarsi come madre natura l’ha fatta ai suoi fan suo social è ancora alle stelle. Ha deciso così di condividere sulla sua pagina Instagram tre scatti bollenti scattati a giugno e ottobre 2020.

Gli scatti hanno una costante comune, mostrano, volto non inquadrato, dal seno in giù con il lato B bene in mostra da cui spicca sempre un perizoma microscopico. Perizoma di pizzo rosso, bianco e leopardato, tre scatti allo specchio che hanno sicuramente alzato i battiti ai suoi fan. C’è poco da commentare, se non che ancora una volta Nicole è riuscita a zittire tutti, come quando si impuntava vestita in tailleur nero davanti le assemblee di partito.

Se l’ex politica ha cambiato vita, di certo non ha cambiato la sua meravigliosa forma fisica procace e avvenente: la Minetti avrà pure rinunciato ai riflettori ma non al suo incredibile sex appeal.