Gigi D’Alessio e Anna, la Tatangelo spiega il “rapporto a letto”. Che bomba

La cantante Anna Tatangelo ha deciso di parlare ad un anno dalla separazione con Gigi D’Alessio, sono stati insieme 15 anni e hanno un figlio

Sembra che ormai sia una storia passata, i rotocalchi di cronaca rosa ormai non li nominano quasi più anche se Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo restano sempre una delle favole più belle della storia della musica italiana.

“Ben 15 anni d’amore non si possono dimenticare in fretta”, ha raccontato Gigi D’Alessio a Vanity Fair spiegando il suo motivo dello scioglimento della coppia.

Anna Tatangelo ha da poco compiuto 34 anni e con la sua splendida voce e il cambio stile dopo al fine della storia con Gigi è irriconoscibile, soprattutto con i nuovi tormentoni in veste trap e rap. Oggi Anna Tatangelo si mostra in splendida forma, colore di capelli virato sul biondo e outfit sgambatissimi.

Anna Tatangelo si racconta a Vanity Fair: “E’ l’uomo che ancora sposerei, ma….”

Si è ripresa dopo la fine della rottura con Gigi nel 2020, e adesso è in buoni rapporti con il suo ex anche per il bene di loro figlio Andrea di 10 anni, l’unico “terzo incomodo” tra di loro, per smentire la critica che invece la vedrebbe con un nuovo amore.

Anna però spesso è tornata sull’argomento della separazione tra di loro spiegando che avevano provato a fare di tutto per riallacciare i rapporti, a Vanity Fair ha parlato anche lei a cuore aperto. “Litigavamo sempre più spesso. Eravamo finiti ad andare a letto senza dirci più una parola, senza darci neanche la buonanotte. E poi per il rumore. Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente; cucinavo per 20-30 persone, ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano“.

Esasperata la cantante gli ha alla fine sbottato la sua frustrazione: “Vogliamo allontanarci un attimo e capire? Me ne vado. E lui non mi ha fermata. Resta la persona più importante della mia vita, l’uomo che avrei voluto sposare e che ancora sposerei. Però i desideri che è andato a raccontare in tv avrei preferito sentirmeli dire in faccia“.