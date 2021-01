Federica Pacela, la pausa caffè diventa bollente, tutto fuori – FOTO

Federica Pacela manda in delirio i fan di Instagram con il suo nuovo scatto. Il vestito è micro: decolletè eccezionale e gambe di fuori

Federica Pacela si diverte ancora una volta a stuzzicare i suoi follower con le sue foto molto provocanti. Le forme stratosferiche in bella vista non mancano mai. Lei ne è consapevole e ammette di essere una “ragazza immagine con un buon seguito”.

Guai a definirla influencer, lei non lo è affatto, ci tiene a precisarlo. Promuove molte cose sui social come abbigliamento fitness, sportivo o giovane, bijoux, integratori, scarpe e accessori per via del suo largo seguito (770 mila follower) ma influenzare i gusti del pubblico è tutt’altra cosa per l’ex concorrente di “Ex on the beach“, il programma di MTV condotto da Elettra Lamborghini.

“Influenzare i gusti del pubblico presume una preparazione a monte molto seria su un determinato argomento e anche una forte capacità di comunicazione e di concludere collaborazioni vantaggiose – ha spiegato in una intervista la Pacela – Queste non sono cose che sanno fare in molte” spiegando che molte sono quelle che oggi si definiscono influencer ma poi non lo sono affatto.

Federica Pacela manda in tilt Instagram, il vestito è micro

Federica Pacela ci concede un momento della sua giornata, quello della pausa caffè. Il risultato è fantastico, come sempre del resto con le sue proposte. La pausa caffè della Pacela è a dir poco bollente.

Vestitino cortissimo e molto attillato, già molto per le sue prospettive, di color rosa cipria. La ragazza immagine è seduta ad un tavolino, forse di un bar, e ci delizia con il suo bellissimo fisico.

Gambe praticamente tutte di fuori. Il vestito è così corto che seduta diventa micro.

E poi uno scollo che fa venire i giramenti di testa. Apertura a goccia proprio sul seno e tutte le sue forme esplodono. Un accostamento che scoppia mentre lei con gli occhiali da sole addosso guarda il suo cellulare che ha tra le mani. I follower impazziscono per lei e Instagram si blocca del tutto.