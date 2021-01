Notte di paura per Serena Enardu: auto in fiamme per la seconda volta

Sabato sera di paura per l’ex tronista Serena Enardu. Incendiata sotto casa la sua auto per la seconda volta. La sua Land Rover è stata completamente distrutta.

Ore di paura per l’ex tronista Serena Enardu. Ieri sera la sua automobile è stata incendiata sotto la sua abitazione in via Livatino, a Quartu Sant’Elena in Sardegna. La Land Rover della showgirl è stata distrutta dalla fiamme, in particolare nella parte inferiore.

Un inquietante evento, avvenuto tra le 22 e le 23, che si ripresenta per la seconda volta. Già lo scorso agosto, sempre sotto casa, era stata distrutta un’altra sua auto. Per l’attuale incidente le ipotesi avanzano la possibilità dell’origine dolosa delle fiamme. Sul luogo sono state rinvenute tracce di un liquido infiammabile. Inoltre prima del rogo alcuni testimoni hanno raccontato di aver sentito un forte boato. Al di fuori del limite orario imposto dalla pandemia, gli assaltatori avrebbero appiccato il fuoco mandando in frantumi l’auto di Serena parcheggiata vicino a un supermercato.

LEGGI ANCHE > Elga Enardu: cambia rotta ma il lato B è sempre in pole postion -FOTO

Serena Enardu finita nel mirino di attentatori: la polizia sta indagando

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝓢𝓮𝓻𝓮𝓷𝓪 𝓔𝓷𝓪𝓻𝓭𝓾 ✨ (@serenaenardu)

LEGGI ANCHE > Le sorelle Enardu nella bufera. Le scuse sui social per la foto incriminata

44 anni, Serena Enardu è diventata nota per la sua partecipazione come tronista a Uomini e Donne. Negli ultimi anni è spesso finita nel gossip per la relazione tormentata con Pago con cui ha partecipato a Temptation Island. Solo pochi giorni fa Serena aveva comunicato sui social un riavvicinamento con il musicista.

La Enardu è seguitissima sui social. Ieri sera nelle stories di Instagram aveva condiviso uno scatto di una pizza. Una cena spensierata seguita da ore di paura per via dell’attentato alla sua auto. Secondo incendio appiccato alle automobili di Serena. Ma non solo questo. Qualcuno tentò di dare fuoco all’albergo di Santa Margherita di Pula nel quale erano state girate le puntate di Temptation Island.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝓢𝓮𝓻𝓮𝓷𝓪 𝓔𝓷𝓪𝓻𝓭𝓾 ✨ (@serenaenardu)

Durante la partecipazione al programma la showgirl era stata molto criticata per alcuni comportamenti considerati scorretti nei confronti di Pago. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda.