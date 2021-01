Sonia Lorenzini, poker di FOTO da infarto, zero vestiti e tanto eros

L’ex gieffina Sonia Lorenzini pubblica un poker da infarto: quattro foto in intimo, una più bella dell’altra. Favolosa!

Non ha perso tempo Sonia Lorenzini, che da circa un mese ha abbandonato la casa del Grande Fratello. Eliminata attraverso il televoto, l’influencer è tornata a deliziare le giornate degli utenti, attraverso scatti dalla sensualità inaudita. Di recente, la Lorenzini ha mandato Instagram in tilt attraverso un “poker d’assi“: quattro foto in cui Sonia, sensuale come al solito, si è mostrata con indosso soltanto gli slip. Senza veli e con curve da capogiro, l’ex tronista ha letteralmente conquistato i followers, che l’hanno riempita di complimenti.

E, tra i fan, c’è anche chi la allieta con frasi ironiche e divertenti: “Non prendere freddo“, le commenta un utente.

Sonia Lorenzini, il percorso al Grande Fratello: breve ma intenso

Sonia, nota al pubblico per aver partecipato a “Uomini e Donne”, è entrata nella casa del Grande Fratello a due mesi dall’inizio del reality. La Lorenzini, che ha instaurato fin da subito un legame speciale con Dayane Mello, aveva invece dei conti in sospeso con Tommaso Zorzi: i due, dopo una furiosa litigata, hanno stabilito un regime di “pacifica convivenza”, ignorandosi.

L’influencer non nutriva invece alcuna simpatia per Rosalinda Cannavò. Sonia è infatti rimasta delusa dal comportamento dell’attrice, la quale l’ha nominata nonostante le confidenze ed i momenti di intimità condivisi. L’ex tronista, fin dal principio, ha dimostrato una personalità forte e determinata. Il suo carattere deciso e travolgente, tuttavia, non è bastato a convincere i telespettatori.

Dopo essere stata eliminata, Sonia ha fatto il proprio resoconto dell’esperienza trascorsa. “Si dice breve ma intenso, non per forza in negativo“, ha scritto l’influencer su Instagram, ringraziando tutti coloro che l’hanno seguita con tanto affetto.