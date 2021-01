Fischio finale al Bentegodi, dove è terminata Verona-Napoli, sfida della diciannovesima giornata del campionato di Serie A: il tabellino e le pagelle.

Il Napoli, dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus, scende in campo allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona per la 19^ giornata di Serie A. Lo 0-0 iniziale dura solo pochi secondi: gli ospiti passano avanti grazie a Lozano che, servito da Demme, sfrutta uno svarione difensivo e batte Berardi con una precisa conclusione in diagonale. Alla mezz’ora, i gialloblu pareggiano i conti con Dimarco che viene pescato completamente solo in area da un cross di Faraoni, il difensore gialloblu non si fa trovare impreparato e batte Meret da distanza ravvicinata. Nella ripresa, al 62’, la squadra di Juric ribalta il punteggio con Barak che trova un preciso diagonale dopo l’ottimo lancio di Zaccagni. Ad undici minuti dal termine Zaccagni mette il punto esclamativo sulla vittoria insaccando di testa su un cross di Lazovic che aveva raccolta una respinta corta di Meret.

Verona-Napoli: il tabellino e le pagelle dell’incontro

Battendo il Napoli, il Verona aggancia momentaneamente il Sassuolo all’ottavo posto a quota 30 punti, a sole quattro lunghezze dalla zona Europa. I partenopei rimangono, invece, in sesta posizione in classifica mancando l’occasione di raggiungere la Roma al terzo posto.

Verona (3-4-2-1): Silvestri 6,5; Dawidowicz 5, Günter 6 (76′ Lovato 6), Dimarco 6,5 (56’ Magnani 6); Faraoni 6,5, Tameze 6, Ilic 5,5, Lazovic 6; Barak 6, Zaccagni 7,5 (83′ Bessa s.v.); Kalinic 5,5 (56’ Di Carmine 6). A disposizione: A. Berardi, Udogie, Çetin, Amione, Rüegg, Danzi, Favilli, Salcedo, E. Colley. Allenatore: Ivan Juric 6,5.

Napoli (4-2-3-1): Meret 5,5; Di Lorenzo 5,5, Maksimovic 6, Koulibaly 6, Hysaj 6; Demme 6,5 (65’ Politano 6), Bakayoko 5,5 (83′ Lobotka s.v.); Lozano 6, Zielinski 5,5 (83′ Elmas s.v.), L. Insigne 6 (65’ Mertens 6); Petagna 6,5 (65’ Osimhen 6). A disposizione: Ospina, Contini, Rrahmani, Manolas, Mario Rui, Ghoulam, Cioffi, Llorente. Allenatore: Gennaro Gattuso 5,5.

Arbitro: Michael Fabbri della sezione di Ravenna.

Reti: 1’ Lozano (N), 34’ Dimarco (V), 62’ Barak (V), 79′ Zaccagni (V) .

Ammoniti: 16’ Demme (N), 54’ Di Lorenzo (N), 60’ Magnani (V) 71’ Koulibaly, 80′ Zaccagni (V).

Espulsi: –

Note: 2’ e 4′ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Zaccagni(V).

Dopo la sfida di oggi, il Napoli tornerà in casa per ospitare il Parma, gara valida per la 20^ giornata di Serie A ed in programma domenica 31 gennaio alle ore 18. I gialloblù, saranno, invece, impegnati in trasferta contro la Roma nel posticipo serale alle ore 20:45.